Ejercicios para trabajar y marcar los abdominales en estas vacaciones

El bajar de peso puede ser un gran reto para quienes quieren mantener la línea en estas festividades de fin de año.



En esta época por las diversas fiestas que se organizan en el trabajo y en el hogar, es usual que se brinde una alimentación que no siempre es muy saludable.



Por lo tanto, quienes no quieren subir de peso en estas fechas, deben tener en cuenta mantenerse activos, no consumir muchas bebidas embriagantes u optar por aquellas con bajas calorías y tratar de consumir alimentos saludables, fuera de las invitaciones familiares.

En cuanto a la actividad física, si usted quiere mantenerse en forma y específicamente quiere mostrar un abdomen en buenas condiciones, estos son algunos ejercicios que usted puede hacer, de acuerdo con el portal ‘Vital Sports’.



(Le puede interesar: Gimnasio: ¿qué le pasa al cuerpo si deja de ir por dos semanas?)



No hay excusa para realizar estos ejercicios en casa porque para varios de ellos no es necesario contar con equipos para realizarlos.

Ejercicios isométricos

Estos ejercicios consisten en someter al músculo a un momento de tensión, es decir, en el cual no se realiza ningún movimiento, sino que se permanece en una posición durante un tiempo determinado.



A este tipo de ejercicios pertenecen las planchas, que tienen algunas variaciones con los brazos estirados, apoyándose en los codos o laterales.



(Lea más: Ejercicios que recomiendan para mantener un buen estado físico a partir de los 60 años)

Abdominales hipopresivos

Este tipo diferente de abdominales, se ejecuta por medio de la respiración produciendo un tipo de apnea y de esta forma un vacío abdominal.



Este ejercicio, además de trabajar todo el abdomen, también puede actuar en otras partes y músculos del cuerpo como el suelo pélvico.

Abdominales con bandas elásticas

Puede encontrar diversos tipos de bandas elásticas que se utilizan para realizar estos ejercicios, que consisten en rotaciones laterales, de pie manteniendo las caderas y los pies viendo hacia el frente.

Abdominales verticales

Este tipo de abdominales se pueden realizar de diversas formas. Una de ellas se realizan al colgarse de los brazos de alguna estructura, o también con bandas elásticas, discos o pesas rusas.



Tenga en cuenta que con solo hacer estos ejercicios no va a lograr un cuerpo saludable y un abdomen plano, el 95 por ciento de efectividad de los ejercicios de fuerza están relacionados con la alimentación y un descanso efectivo.



Así mismo, recuerde que ningún producto es milagroso ni se consiguen resultados de un día para otro, todo es parte de un proceso que incluye alimentación, ejercicio, descanso y mínimos niveles de estrés.

Imperdible rutina para marcar el sixpack (abdomen)

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Las tres claves para iniciarse en el 'running' y correr los primeros 5K

¿Cómo marcar el 'six pack' en casa? Le contamos cuántos abdominales debe hacer al día

¿Qué es la bailoterapia y cuáles son sus beneficios a la salud?