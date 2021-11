Las rutinas de JLo y otras famosas para trabajar gluteos y abdomen

Conseguir un cuerpo escultural y mantener una vida saludable no es algo fácil. Y eso lo saben las celebridades más que nadie.



El gimnasio, el deporte y una que otra dieta son esenciales para mantener la figura que requieren sus trabajos como modelos, actrices y presentadoras.

Pero, ¿cuáles son los secretos de las famosas para tener cuerpos esculturales?, aquí algunos de los ejercicios favoritos de las celebridades.

Jennifer López

Jennifer López, más conocida como JLo, es una actriz y cantante quien ha destacado en el mundo del entretenimiento por su talento y su fìsico privilegiado: pareciera que ‘no le pasan los años’.



La artista cuenta con un entrenador personal que la ha hecho esforzarse al máximo para lograr su figura actual.



Debido a sus horarios de trabajo, entrenar largas horas no es una opción.



Por esta razón su entrenador David Kirsch realizó una rutina corta pero efectiva.

Según la revista ‘Vogue’, el entrenamiento de Jennifer Lopez está conformado por cuatro sencillos pasos.



El primero es un breve calentamiento de cuatro minutos para evitar lesiones. El segundo son sentadillas durante 5 o 10 minutos. El tercer paso es lo mismo que el anterior, pero JLo agrega peso. Y, por último, realiza planchas durante 10 minutos con sesiones de 45 segundos.



Aunque esto no parezca suficiente, un hábito de ejercicio diario sin duda dará sus frutos durante el transcurso de la vida.

Kendall Jenner

Kendall Jenner es una modelo estadounidense. Ella es medio hermana de las Kardashian. Su fama inició cuando salió en el famoso programa ‘Keeping Up with the Kardashians’.



Debido a su profesión, Kendall ha tenido que esforzarse mucho en el gimnasio. Según la revista ‘Vogue’, la modelo reveló que su ejercicio favorito son los abdominales.



El entrenador de Jenner es Gunnar Peterson, famoso por acompañar a celebridades como Dakota Johnson y modelos de Victoria 's Secret.

En el portal oficial de Peterson, el entrenador realizó un test sobre Kendall.



“La parte del cuerpo ‘favorita’ de Kendall Jenner para ejercitar es su estómago y le encanta la sensación después de que su entrenador haya ‘matado’ sus abdominales, lo que la deja con dolor después de una sesión intensa”, publicó en la página.

Selena Gómez

Selena Gómez es una cantante, actriz y productora. Es muy conocida por su carrera de actuación en la compañía de entretenimiento Disney.



Ha participado en producciones como ‘Otra historia de Cenicienta’ (2008), ‘Spring Breakers’ (2012) y recientemente en ‘Only Murders in the Building’ (2021).

En una entrevista con ‘Vogue USA’, la artista confesó que su rutina favorita eran los pilates. En las declaraciones concedidas al medio, Selena contó que lo mejor del ejercicio es volverlo un estilo de vida y realizar distintas disciplinas que involucren todo el cuerpo.

Jessica Alba

Jessica Alba es una actriz y empresaria. En su carrera ha desempeñado papeles como Mujer Invisible en ‘Los Cuatro Fantásticos: El ascenso de Silver Surfer’ (2007), Morley Clarkson en ‘Día de San Valentín’ (2010) y Jade en ‘Asesinos anónimos’ (2019).



“Los secretos de Jessica para el fitness en bikini y la pérdida de peso son una dieta Paleo baja en carbohidratos, yoga y entrenamientos CrossFit”, informó ‘Celebrity Health Fitness’.

La entrenadora personal de Jessica es Yumi Lee, experta y reconocida en la disciplina del CrossFit.

Alexa Chung

Alexa Chung es una escritora, presentadora y modelo oriunda de Reino Unido.



Ha participado en reconocidos programas de televisión como: ‘Pasarela las 24 horas’ (2012), y ‘Siguiente en moda’ (2020).



Debido a su trabajo, Alexa mantiene un alto rendimiento físico.

En un reportaje que concedió al sitio web ‘Into the Gloss’, la modelo señaló que su ejercicio favorito era el ballet.



"Hago ejercicio para mantener las cosas, estoy obsesionada con el Ballet Beautiful”, dijo la presentadora.

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian es una modelo estadounidense quien, desde 2007, ha protagonizado con su familia el famoso programa ‘Keeping Up with the Kardashians’.



Esta Kardashian se ha destacado gracias a su físico, lo cual le ha valido notoriedad en redes sociales y en las pasarelas.

Según la revista ‘Vogue', la modelo reveló, en un video en su app homónima, que su rutina favorita son las escaleras.



"Las escaleras lo son todo para la parte inferior de tu cuerpo y acabas sudando, es un gran entrenamiento de cardio. Me encanta hacer las escaleras en el gimnasio, pero las que están rotando, no la máquina convencional. Los peldaños rotan y, si paras, te caes al suelo. Así que es una bestia. Es buenísimo para tus glúteos, tus muslos, para todo", explicó.

Adriana Lima

Es una reconocida modelo y actriz brasileña que perteneció a las pasarelas de Victoria's Secret.



Su larga trayectoria la hizo merecedora del título ‘El ángel de Victoria's Secret más valioso’.



Su trabajo le exigía tener una figura tonificada y escultural, metas bastante difíciles de alcanzar.

"Boxear es el único deporte que practico. Me entreno con Michel Olajide –¡el mejor boxeador del mundo! – entre 3 y 5 veces por semana. Quemo 1.000 calorías por sesión", contó a la revista ‘Vogue’.



Además, añadió que a su rutina de boxeo le agrega cardio y pesas.

