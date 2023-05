Georgina Rodríguez, modelo y empresaria argentina, se ha caracterizado por deslumbrar a sus seguidores no solo por la vida de lujos que lleva, sino también por su esbelto y tonificado cuerpo.

Pero, ¿cómo logra mantener esa figura y lucir ese cuerpazo? Para ella la cuestión es tiempo y mucha constancia, porque si mira tiempo atrás, se dará cuenta que la modelo lleva practicando algunas rutinas desde hace años.

De acuerdo con el portal web 'Mujer Hoy', gracias a un entrenamiento específico y una dieta rica en proteínas, la masa muscular de la zona de los glúteos aumenta, por lo que también se incrementa el tamaño y la curvatura, algo que ah logrado la empresaria.

En el último post que ha compartido Georgina Rodríguez en su cuenta oficial de Instagram, donde se muestra en bikini, ha conseguido que sus seguidores se pregunten cuál es la rutina que sigue para lucir un abdomen plano y unos glúteos perfectos y tonificados.

Todo se debe a una constante y disciplinada rutina de ejercicios que combinados con una dieta rica en proteínas, son la clave para ayudar a lograr unos glúteos definidos deseados.



Según el portal web 'Glamour', estos son los cinco ejercicios que suele practicar la modelo para tonificar la zona de sus glúteos.

1. Sentadillas

Los squats son un must en la rutina fitness de Georgina Rodríguez, debido a que con ellos logra trabajar los glúteos, los cuádriceps, los isquiotibiales y los aductores.



Para realizarlo debe ponerse de pie con las piernas ligeramente separadas y los pies apuntando hacia afuera. Puede estirar los brazos o mantener las manos juntas con los codos hacia afuera para lograr el equilibrio. Luego flexione las rodillas echando su cadera hacia atrás hasta que los muslos queden paralelos al suelo y las rodillas, justo encima de los tobillos.

2. 'Bird dog'

Este ejercicio permite trabajar de forma conjunta los glúteos y el abdomen.



Para iniciar, debe colocarse en el suelo en la posición del perrito apoyando manos y piernas. Asegúrese que sus manos estén alineadas con sus hombros y sus rodillas paralelas a sus caderas. Luego extienda en sincronía su brazo y la pierna contraria, manténgala por unos segundos, regrese a la posición inicial y haga lo mismo con el otro lado.



Si desea, puede utilizar una pesa en las manos para aumentar la intensidad y dificultad de este movimiento.

3. 'Squat' con salto

Al ser fan de las sentadillas, la empresaria también añade a su rutina fitness unas cuantas repeticiones con saltos.



Para practicarlas haga un squat y a la hora de subir salte con los brazos a los costados. Al regresar al suelo vuelva a realizar una sentadilla y repita el brinco. Si desea puede aumentar la dificultad juntando y separando las piernas entre salto y salto.

4. Peso muerto

Este se considera uno de los ejercicios favoritos para tonificar los glúteos de muchas celebridades como Georgina Rodríguez. Con él también se pueden ejercitar los músculos de la espalda, el core, las piernas y los brazos.



Para realizarlo necesita sostener una mancuerna, pesa o barra.



Comience de pie con la espalda recta y las piernas separadas a la altura de los hombros, ahora empuje hacia atrás la cadera dejando que el peso caiga hacia los talones, luego regresa a la posición inicial y repita.

Georgina Rodríguez desde hace años ha demostrado que es fan de los ejercicios tipo HIIT con saltos y sentadillas combinadas. Foto: Instagram: @georginagio

5. Puente

La elevación de cadera se considera ideal para trabajar los glúteos, abdomen, la parte baja de la espalda y las piernas.



Para hacerlo correctamente necesita recostarse en el suelo boca arriba y apoyar el peso de una mancuerna o barra sobre la cadera. Las rodillas deben de estar flexionadas con las plantas de los pies apoyadas en el suelo y los brazos a ambos lados del cuerpo.



Luego deberá elevar la pelvis hacia el techo hasta que su cuerpo forme una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Mantenga la posición unos segundos y vuelva a la posición inicial.

Puede repetir cada uno de estos ejercicios de cinco a diez veces hasta completar cuatro circuitos, para hacer la rutina de Georgina Rodríguez y tener unos glúteos tonificados.

