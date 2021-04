Populares datos de la historia que en realidad eran falsos

Según la RAE, la historia es la “narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria” o, también, el término se puede referir a la “disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados”.



Pero es precisamente el paso del tiempo lo que hace que muchos de esos hechos se conviertan en mitos.

A continuación, conozca cuáles de las más famosas creencias no tienen fundamento científico, ni asidero histórico.

Albert Einstein no era aplicado

El violín era otro de los talentos del genio de la física. Foto: AFP.

Según ‘BBC’, su hermana Maja escribió sobre Einstein que cuando él era pequeño en Alemania la gente de su entorno se preocupaba por la posibilidad de que nunca llegara a hablar.



Lo anterior, debido a que se tardó en hacerlo. Sin embargo, no es cierto que el Nobel de Física haya sido mal estudiante.



De hecho, Stephen Hawking señala en su libro ‘El universo en una cáscara de nuez’ que “Albert no fue un niño prodigio, pero las afirmaciones de que sacaba muy malas notas escolares parecen una exageración”.

Esclavos construyeron las pirámides de Egipto

La construcción de las pirámides data del año 2700 a.C. Foto: Patrick Hertzog. AFP

Heródoto, señalado por ‘National Geographic’ como un historiador viajero, fue una de las personas que ayudó a construir este imaginario colectivo al viajar hasta Egipto, pues afirmó que las pirámides habían sido levantadas por unos 100.000 esclavos.



Siglos más tarde, el científico Zahi Hawass, uno de los egiptólogos más reconocidos del mundo, investigó el hecho y encontró restos fósiles de los trabajadores. Al estudiarlos, concluyó que quienes habían construido las pirámides eran hombres libres y que fueron, de hecho, contratados por un trabajo remunerado.



Así mismo, las investigaciones del arqueólogo Mark Lehner lo corroboraron, ya que descubrió el lugar donde habitaban los obreros. En estos sitios había restos de vacas y pescados. Lo anterior demuestra que no pasaban hambre o no tenían una vida tan dura como se pensaba.



Según ‘National Geographic’, la construcción de la primera pirámide fue ordenada por el faraón Djoser, quien gobernó entre los años 2592-2566 a.C.

Las últimas palabras de Julio César

En su obra ‘Julio César’, Shakespeare escribió la icónica frase: “Tu quoque, Brute, fili mi”, que traducido significa "¿Tú también, Bruto, hijo mío?" y hace referencia a una traición inesperada. De allí que muchos crean que esas fueron las últimas palabras del dictador romano.



La verdad es que no hay evidencia de que pronunciara esta frase, por lo tanto, el rumor parece haber iniciado con las creaciones literarias de este enorme dramaturgo.

Nirvana creó el grunge

El grunge es un subgénero del rock alternativo y sus principales exponentes son Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden, por nombrar algunas bandas.



Existe la creencia de que este estilo musical surgió con Nirvana, pero esa atribución no es verdadera. Lo que sí es cierto es que la banda, que tuvo de vocalista a Kurt Cobain, es su mayor representante.



De hecho, la revista 'Rolling Stone' califica a In Utero (1993) y Nevermind (1991), álbumes de la banda estadounidense, como dos de los 10 discos más grandes del grunge.



El origen del término se le acredita a Mark Arm, entonces vocalista del grupo Green River, y significa ´sucio´ en inglés.

La oreja de Van Gogh

En la actualidad aún existe confusión sobre si Vincent Van Gogh se cortó solo la parte de arriba del lóbulo o si fue la oreja completa. Incluso se especulan las razones: unos, por ejemplo, dicen que lo hizo por amor a una prostituta.



Según el Van Gogh Museum, de Amsterdam, el artista se cortó la oreja izquierda, el 23 de diciembre de 1888, en la primera de varias crisis que, 18 meses después, lo llevaron a acabar con su propia vida.



La historiadora Bernadette Murphy participó en un documental de ‘BBC’, resolviendo ‘El misterio de la oreja de Van Gogh’, y posteriormente escribió el libro ‘La oreja de Van Gogh: la verdadera historia’.



La mujer, motivada por resolver la controversia en torno a lo que pasó con la oreja del artista, emprendió un viaje por los lugares en los que vivió y halló unos documentos, los cuales daban cuenta de que, efectivamente, el exponente del postimpresionismo se cortó la oreja completa.

Los dibujos están firmados por Félix Rey, el doctor que atendió a Van Gogh. Foto: BBC.

En cuanto a si lo hizo por amor, se sabe que la chica a la que le entregó la oreja en realidad no se llamaba Rachel, como apuntó el diario local de Arles (ciudad francesa en la que residía Van Gogh), sino Gabriella, y que pudo haber sido una gran amiga.

La existencia del monstruo del Lago Ness

El Lago Ness está ubicado en Escocia. Foto: iStock

Se cree que esta mítica criatura marina habita en el Lago Ness. A pesar de eso, todas las investigaciones al respecto han desacreditado su existencia.



Una biografía del año 565 d.C,. escrita por St. Columba, un misionero irlandés, narra que el monstruo mordió a un nadador y estaba preparado para atacar a otro hombre cuando el propio Columba intervino.



A partir de eso, los relatos acerca de la existencia de ese espécimen abundaron, aunque no hay evidencia científica que los sostenga.



No obstante, varias personas, incluidos científicos, postulan que, tal vez, 'Nessie' es en realidad otro tipo de animal y no precisamente un sobreviviente prehistórico.



Como informó EL TIEMPO, Henry H. Bouer, profesor del Instituto Politécnico y la Universidad Estatal de Virginia (Estados Unidos), cree que sería una especie de tortuga marina, la cual "respira aire, pero pasa períodos muy largos en aguas profundas. Se aventura en tierra, es muy rápida en el agua, tiene la capacidad de estar activa en aguas muy frías y su cuello es relativamente largo".

