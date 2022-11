Ex Señorita Colombia confesó a través de sus redes sociales que, al parecer, a su hija le hicieron algún tipo de brujería. Asimismo, contó que pasaron momentos muy duros con su familia por las diferentes actitudes y estados emocionales de la menor.

Eileen Roca fue Señorita Colombia 2006 y representante de nuestro país en Miss Universo 2007. También, ha incursionado en el mundo de la actuación y del canto, por lo que se le ha visto en producciones como ‘Oye , Bonita’, ‘El Joe’ ‘La Suegra’, entre otras.



A través de su cuenta de Facebook, la actriz compartió un video para contarle a sus seguidores sobre la supuesta brujería y maldición por la que tuvo que pasar su pequeña hija, Valentina, de tan solo cuatro años de edad.



En su narración, Roca confesó que su hija se sentía constantemente cansada, muy inquieta y sin ganas de dormir.



Dado que no sabía realmente lo que sucedía con la pequeña, la exreina decidió llevar a Valentína al médico para que pudieran darle una respuesta de lo que le estaba sucediendo. No obstante, aunque pasó por varios especialistas, ninguno le dio un diagnóstico certero.



A Valentina se le realizaron todos los exámenes pertinentes, pero ninguno salió con alguna alteración o anomalía. De hecho, la menor presentaba un buen estado de salud, o al menos así lo aseguraron los especialistas.



¿Un posible ‘mal de ojo’?

La madre de la exreina y abuela de la pequeña, aunque es médica, le sugirió a su hija que la menor no estaba pasando por ninguna complicación de salud, sino que se trataba del conocido ‘mal de ojo’, una especie de maleficio.



Ante esto Roca y su madre comenzaron a realizar todo tipo de oraciones para quitarle la supuesta maldición por la que estaba pasando Valentína. Amabas le aplicaron agua bendita, mientras se encomendaban a Dios y pedían por la liberación del alma de la niña, según comentó la actriz en Facebook.



“Desde el primer día mi hija durmió bien y fue maravilloso. Le pedí a Dios que me perdonara y le rogué que conservará a mi hija. Empecé a rezarle el Rosario a la Sangre de Cristo y a orarle con agua bendita”, contó la también cantante.



Pese a ser una situación complicada y confusa para ella, su hija, su madre y demás familia, Roca agradeció a Dios por haber salvado a su pequeña y confesó que le pidió por haber estado tan alejada y distante de él. Según sus palabras, Valentina se encuentra bien y otra vez volvió a ser la misma niña activa y alegre.

Me gusta ser transparente y saben que creo firmemente que el bien siempre vence al mal FACEBOOK

TWITTER

“Vale estuvo muy decaída, lo van a ver en el video, y les pido a todos que analicen la situación que estamos viviendo en el mundo entero y con la mano en el corazón reflexionemos sobre nuestros pensamientos y actos, recuerden que hay que vivir en paz con todos y todo lo que nos rodea”, añadió Roca en su video.



Finalmente, y luego de haber pasado por tan difícil momento, Roca confesó que decidió hacer pública la situación que vivió con su hija, ya que ella comparte con sus seguidores los buenos y malos momentos de su vida. Además, quiso hacer una reflexión ante la maldad que se vive en el mundo.



“Después de pensarlo mucho, decidí hacer este video, (...) me gusta ser transparente y saben que creo firmemente que el bien siempre vence al mal, pues hace días noté que Valentina estaba muy decaída y para ustedes mis seguidores no es secreto que mi vida, mi familia y mi todo”, concluyó la exreina.

