Egan Bernal y Mafe Motas ya no tienen fotos juntos en redes: ¿terminaron?

El pasado mes de mayo Colombia entera celebrara que Egan Bernal se había ganado el Giro de Italia, un suceso de gran importancia para el deporte del país. Sin embargo, otro episodio que también llamó la atención, fue el apasionado beso entre el ciclista y su pareja Mafe Motas, cuando terminó la competencia. Una manifestación de amor que se robó el 'show' e, incluso, sirvió de material para memes.



La pareja había hecho pública su relación a finales de 2020 y, desde entonces, no faltaban las expresiones de cariño en su cotidianidad como en redes sociales.

Sin embargo, hace algunos días los seguidores de Bernal y Motas han puesto en duda la continuidad de su noviazgo, especialmente, porque borraron de sus cuentas de Instagram las fotos que tenían juntos.

Mafe y Egan Bernal durante el Giro de Italia. Foto: EFE

Además, la pareja solía interactuar frecuentemente en redes, pero han dejado de hacerlo. De hecho, el último comentario de la médica veterinaria en la cuenta del ciclista fue, el pasado 13 de octubre, cuando denunció la muerte de su mascota Yoko. "Ahora, el angelito rebelde en el cielo", escribió la mujer.



Por su parte, la última publicación de Mafe a la que Egan le dio 'me gusta' fue a un video corto que publicó el pasado 21 de octubre, en el que se la veía junto a una mariposa. Desde entonces, la joven tiene dos publicaciones sin ningún tipo de reacción del zipaquireño.



Detalles que, para los internautas, son un indicativo de que se acabó el amor o algo no va bien en la relación. De hecho, en una foto que la veterinaria publicó en bikini, varios usuarios de Instagram hicieron comentarios sobre la posible ruptura.



“Como que Egan ya no fue más”, ”¿Y Egan, ya no van más?”, “Ya no están las fotos con Egan”, “¿Terminaste con Egan?”, “¿qué pasó con Egan?”, son algunos de los comentarios que han quedado en el aire, pues ni el ganador del Giro de Italia ni ella se han pronunciado.



La relación

En 2020 pasaron muchas cosas en la vida de Egan: no tuvo el año que esperaba en el Tour de Francia, se lesionó la espalda, terminó su relación de varios años con Xiomara Guerreo y reencontró el amor en María Fernanda, médica veterinaria de la Universidad de la Salle.



En diciembre de 2020 el pedalista colombiano dio a conocer la relación a través de unas imágenes en Instagram. Desde entonces, pasaban tiempo juntos y ella lo acompañaba a las competencias, por ejemplo, en el Giro de Italia 2021, donde el 'escarabajo' se coronó campeón y se robaron todas las miradas.



María Fernanda Motas y Egan Bernal Foto: Instagram

De hecho, a su llegada de Italia, durante el recibimiento que le hizo el municipio de Zipaquirá, en una rueda de prensa el deportista se refirió a Motas: "Ella es una buena persona que hace los momentos difíciles muy felices. Es verdad que detrás de un buen hombre hay una gran mujer; no sé si soy un buen hombre, pero sí tengo una excelente mujer junto a mí".



En agosto de 2021 Motas publicó un tierno video, que ya no está en sus redes, en el que se besaba con el ciclista, previo a la Vuelta a España. "Entonces ¿Cómo es la vuelta?", le preguntó ella, a lo que él respondió: "Esa vuelta yo ya la coroné".



De allí que muchos consideran extraño que ya no se demuestren cariño en redes y hayan borrado sus imágenes. Lo cierto, es que 'nada queda oculto' y el tiempo dirá si se trata de meras especulaciones o si realmente se acabó el amor.

