‘Voy a comer un ‘hot dog’ bien cabrón’: polémica por foto de Egan Bernal

El ciclista colombiano Egan Bernal se unió a la polémica que han levantado en los últimos días los cantantes J Balvin y Residente, cuando este último comparó la música del paisa con un carrito de hot dogs (perros calientes), a raíz de unas críticas contra los Latin Grammy.



“Es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin”, afirmó Residente en uno de sus videos.



(Le recomendamos: J Balvin o Residente: ¿Quién gana más dinero?).

En una de sus historias en Instagram, el ciclista oriundo de Zipaquirá compartió una foto en la que se ve a su pareja, María Fernanda Mottas, y a un carro de perros calientes al fondo, en la ciudad de Ámsterdam, Holanda.

Esta es la historia que compartió Egan Bernal en sus historias en Instagram. Foto: Instagram @eganbernal

“Me voy a comer un hotdog bien cabrón”, escribió Bernal en su historia.



Muchos internautas relacionaron la referencia con un posible apoyo al colombiano J Balvin dentro de la polémica que se ha armado, de la cual también han opinado otras personalidades.



Sin embargo, Egan Bernal no ha dicho nada más al respecto.



J balvin aprovechó la polémica para lanzar mercancía relacionada con la temática de los perros calientes (camisetas, gorras, sudaderas, bolsas y hasta un póster), acción que René Pérez criticó en un video más reciente.



“Tienes un solo talento. Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, aseveró el puertorriqueño en contra de J Balvin, quien hasta el momento no se ha pronunciado.



(Le puede interesar: Residente: pelea con J Balvin y las polémicas que ha generado).

“Yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones”, aseguró René, quien agregó que Balvin ni siquiera adaptó el mensaje de su autoría, sino que lo pegó igual en la descripción de su publicación.



El mensaje al que se estaría refiriendo Residente sería: “Acá les dejo un mensaje desde lo más honesto de mi ser. Nos criamos bajo el mismo techo, bajo las mismas nubes y compartimos agua del mismo río. La historia de todo lo que hemos vivido juntos en Colombia nos hace hermanos. Mi ADN colombiano que hierve en mi sangre se manifiesta junto a ustedes. Jose”.



Lo cierto es que, tras varios días de polémica, los internautas siguen hablando del tema en redes sociales, algunos defendiendo al colombiano, y otros criticándolo por sus actos.

