Egan Bernal sigue pedaleando duro en sus comentarios sobre política en redes sociales. Nuevamente sorprendió al vaticinar que “Petro está a punto de perder la Presidencia”, en una nueva salida que ha generado amplia polémica.



El ciclista se refirió al tema electoral tratando de explicar, según su visión, por qué el Pacto Histórico no lograría la victoria en la segunda vuelta presidencial. En la primera vuelta, Bernal apoyó abiertamente a Federico Gutiérrez.El trino de Egan Bernal tras la derrota de Federico Gutiérrez

Lo peor de todo es que Petro está a punto de perder la presidencia, entre otras cosas gracias a sus barras bravas y llamados activistas. Que intentan tiranizar con un aire superioridad moral 🙄 a todo aquel que no vote por él y lo que hacen es que el resto ppss ya saben... — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 31, 2022

En esta ocasión, según Egan Bernal, Petro no logrará ganar la segunda vuelta “entre otras cosas, gracias a sus barras bravas y llamados activistas que intentan tiranizar con un aire de superioridad moral a todo aquel que no vote por él (Petro)”, señaló.



El ciclista considera que esa es la primera razón por la cual muchos votantes se espantan y terminarán votando por su rival en la segunda vuelta.



Claramente las respuestas desde el partido de Gustavo Petro no tardaron en llegar. Desde la cuenta oficial del Pacto Histórico en Twitter le respondieron a Egan Bernal: “Egan, vote con tranquilidad por el ingeniero, millones votaremos por Gustavo Petro y Francia Márquez, y venceremos”.

Sofía Petro le contestó a Egan Bernal

Incluso la hija de Gustavo Petro, Sofía Petro, se atrevió a mencionar el trino de Egan Bernal para decirle que “lamento mucho si te has ofendido alguna vez. Todo con el respeto”.



Al tiempo que le recordó que “sí hay un candidato que le da prioridad (al deporte) y no va a disolver su ministerio”, para rematar con un “abrazo y fuerza”.



Egan Bernal ha sido un fuerte crítico de Gustavo Petro contra quien no se ha ahorrado comentarios cargados de controversias. Tan es así que el deportista ha invocado a sus seguidores a votar por los rivales de Petro en la carrera hacia la Presidencia.