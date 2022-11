Edwin Cardona es una de las figuras más polémicas del Racing de Argentina, siendo el punto más alto de la controversia las últimas semanas tras ciertas informaciones de la prensa del país gaucho sobre su situación en el club, donde ha tenido poca participación desde su llegada.

Las versiones de los medios argentinos indicaron que Cardona había decidido retirar sus pertenencias y no entrenarse más con el equipo de Avellaneda. Su respuesta se dio por medio de un contundente comunicado oficial publicado en sus redes sociales.



"La anterior información es falsa, ya que el primero de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta, en la que me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al año 2022 a partir de la última obligación en curso y hasta el 30 de noviembre", explicó el jugador.

(Puede leer: Arquero se rompe el tobillo y se queda sin el Mundial de Qatar, video).

También agregó que posteriormente fue informado de que la carta debía ser destruida y que le entregarían otra, pero anticipando sus vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 del mismo mes, debiendo presentarse en esa fecha: "Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre".

El colombiano admitió que ha cometido errores y aceptó las consecuencias, mientras que también reconoció que no ha sido su mejor temporada.

(Le puede interesar: Carolina Otálora, la mujer que encantó la vida bailando en sus patines).

Aun así, el futbolista demostró en su cuenta de Instagram estar de buen humor, ya que publicó parte de su entrenamiento en compañía de su hijo. El video y varias imágenes de su físico fueron acompañados por un mensaje positivo de cara al futuro: "Lo mejor está por venir. Bendecido".

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Cardona se mostró positivo de cara al futuro. Foto: Instagram: @e.cardona10

Lo cierto es que muchos fanáticos esperan su salida del Racing tras sus numerosas controversias. Solo queda esperar para saber cuál será su futuro en el club y en el fútbol en general.

Más noticias en EL TIEMPO

En video: el mono 'alcohólico' que está asaltando licorerías en India

Tribunal corrige monto de fallo: ya no serán 14 billones sino $ 18.000 millones

En video: iglesia Satánica 'desbautiza' católicos y cristianos por 10 dólares

¿A qué viene a Colombia la comandante del Comando Sur de EE. UU.?

Tendencias EL TIEMPO