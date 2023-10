Al cumplirse los dos primeros meses del asesinato del médico cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga en Tailandia, tres de sus mejores amigas develaron detalles inéditos de la vida del especialista en la reciente entrega, el programa Los Informantes de Caracol TV.

Edwin Arrieta nació el 13 de marzo de 1979 en Córdoba, fue asesinado el pasado dos de agosto, en la isla tailandesa Koh Phangan, presuntamente por quién sería su pareja sentimental, el español Daniel Sancho.

Se sabe que los dos hombres habían viajado a este paradisíaco país a disfrutar de las fiestas de la Luna llena, que son muy reconocidas en Tailandia.



Desde el pasado 7 de agosto, el hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo está en la cárcel. Daniel Sancho confesó a la Policía haber descuartizado al colombiano. Actualmente, es acusado de asesinato premeditado y espera un juicio de sentencia que podría llegar en 2024.



Tres de sus mejores amigas hablaron en el programa Los Informantes y entregaron detalles inéditos de la vida del cirujano plástico reconstructivo.

Nancy Martínez de Jattin, Viviana Ordosgoitia y Claudia Fragoso contaron en 'Los Informantes' cómo era la vida del médico colombiano, las tres coincidieron en que era un hombre alegre, trabajador y un apasionado por viajar y conocer el mundo.



“Su familia es de Lorica, su madre es una señora muy buena, es una maestra espectacular y su papá es un técnico muy reconocido acá en el pueblo” dijo una de las mujeres al programa de televisión.



Las mujeres aseguran que Arrieta era un gran amigo, que además estaba muy emocionado por conocer Tailandia, y había pensado al regreso de su viaje entrar a Marruecos o Dubai, estaba muy emocionado porque nunca había ido tan lejos, así mismo, el colombiano estaba muy interesado en realizar inversiones en España, según dijeron en Los Informantes.

Edwin Arrieta, médico asesinado en Tailandia. Foto: Redes sociales

Nancy Martínez de Jattin indica que en diciembre del 2022, Edwin Arrieta estaba muy raro y este le confesó que “estaba muy enamorado de un amor imposible”.



“A Edwin le gustaba vivir bien, pasear, conocer el mundo, por eso era conocido como ‘el conde de Lorica’ (...) sin embargo, siempre fue muy responsable, con sus pacientes de aquí y los de Chile” dicen las mujeres en el programa ‘Los Informantes’.



“Nosotras teníamos foto de su equipaje, de su pasabordo, de él en el avión, el todo el tiempo nos estaba compartiendo y estaba en constante comunicación con sus amigos y su familia”, dicen las mujeres.

Aseguran que ellas y la hermana de Arrieta empezaron a buscar desesperadamente, pues la última vez que supieron de él fue cuando llegó a Tailandia, el primero de agosto, y durante más de un día no tuvieron ningún tipo de contacto, por lo que llamaron a Daniel Sancho y este les respondió siempre con cierto nerviosismo.



El hombre falleció a los 44 años de edad y hasta el momento no han sido halladas todas las partes de su cuerpo, por lo que no se le ha podido hacer un entierro. La familia prefiere mantenerse alejada de la opinión pública.

Policía tailandesa pide pena de muerte para Daniel Sancho por crimen de colombiano

