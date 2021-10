¿Edward Rodríguez y Katherine Miranda, novios?: congresista aclaró rumores

Muy molesto se mostró el congresista del Centro Democrático, Edward Rodríguez, ante la pregunta en una emisora sobre una supuesta relación, actual o previa, con la también representante, del Partido Verde, Katherine Miranda.



"Me parece tan delicado que se metan en mi vida privada. Que mis contradictores se metan en estos temas para desacreditarme son unos bellacos", reclamó en una entrevista con la FM el Representante Rodríguez, mientras aclaró el tipo de relación con su colega Katherine Miranda.

Se trata de un viejo chisme de una supuesta relación entre Edward Rodríguez y Katherine Miranda, por una foto que circuló en redes sociales en 2019, el cual le recordaron a Edward Rodríguez en la entrevista con la emisora, para relacionar dicho rumor con su situación actual frente a los apoyos y contradicciones dentro de su mismo partido, el Centro Democrático, de cara a su aspiración por la Presidencia.



Ante esto, muy molesto, Edward Rodríguez aclaró que "a esos chismes no tengo por qué responder. Por la doctora Katherine Miranda tengo una profunda admiración y respeto. Me parecen muy bajos esos chismes. Eso es parte de mi vida privada y eso no es negociable".



Para Edward Rodríguez, que vuelvan a salir esos chismes hace parte de campañas de desprestigio y de ataques políticos de sus "contradictores que están intentando usar este tema" para desacreditarlo.



En días recientes se libra un dura contienda al interior del Centro Democrático por los avales a los aspirantes a la Presidencia. La aspiración presidencial de Edwar Rodríguez ha estado rodeada de polémicas por un supuesto 'veto' que el mismo político ha denunciado