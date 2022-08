Edward Porras lleva años reportando para Noticias Caracol sobre los sucesos que pasan en las madrugadas. Hace unos días, una foto en su teléfono celular le jugó una mala pasada y lo terminó haciendo viral en redes.



Porras estaba mostrando un caso que habría investigado esa mañana cuando enseñó unas imágenes en su celular. En la pantalla se puede ver claramente que se trataba de partes íntimas de una mujer.



Inmediatamente los cibernautas lo tomaron a modo de burla y aseguraron que el periodista habría cometido un error. Según algunos, se confundió de fotografía y mostró una de su galería.



Otros más intrépidos llegaron a especular que la víctima del caso le habría enviado el retrato a Porras. El video del noticiero se hizo viral en redes y se difundió durante todo el 2 de agosto.



La grabación tiene más de 500 mil reproducciones en Twitter y ha obtenido al menos 16 mil ‘me gusta’. Los cibernautas se rieron del supuesto error y teorizaron sobre la vida privada del reportero.



La respuesta de Edward Porras



La atención que obtuvo el video fue tanta que en la edición del mediodía de Noticias Caracol, el periodista salió a dar explicaciones. Visiblemente molesto, Porras explicó que la imagen fue enviada por la mujer víctima como prueba de los abusos a los que estaba siendo sometida.



“Esta semana hubo un debate y una controversia por unas imágenes que salieron de mi celular, ¿recuerdan que yo estaba aquí trabajando juicioso y salió una imagen acá? ¡Miren! Para las personas que tergiversaron la información, esta imagen corresponde a una mujer agredida, a ella la golpearon en un bar del municipio de Cundinamarca”, contó el periodista.



A Porras no le gustó que ridiculicen su trabajo o el caso que estaba investigando. Agregó que no se trató de un error y que su propósito siempre fue mostrar la fotografía.



“No, señor, no nos van a callar, vamos a seguir denunciando los abusos en contra de las mujeres y esta mujer pide que por favor las autoridades actúen porque tiene varios moretones en su pecho y espalda, producto de la agresión de un delincuente que sigue suelto”, concluyó Porras.



En la aclaración, le pidió a los seguidores en redes sociales que replicarán lo que acababa de explicar. El reportero quiso evitar malentendidos y está buscando que el hecho sea olvidado.

