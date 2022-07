Edward Furlong, a los 14 años, inició su carrera en el mundo del cine tras debutar en la película 'Terminator 2: El juicio final' que se estrenó en el año 1991, la cual fue ganadora del Óscar a Mejores Efectos Visuales en 1992.

Furlong estaba teniendo un crecimiento bastante grande en Hollywood en esa época, pero las malas decisiones pronto le jugarían en contra.



Glendale, California, Estados Unidos, fue el lugar de nacimiento de Edward Walter Furlong, el 2 de agosto de 1977.



Desde muy pequeño inició su carrera gracias al director y guionista James Cameron, quien lo impulsó para trabajar en grandes películas como ‘American History X’, estrenada en 1998, con el papel de un neonazi que quiere ser igual que su hermano mayor; y ‘Detroit Rock City’, de 1999, interpretando a un adolescente que es parte de una banda que le rinde tributo a el grupo musical de rock Kiss.

T. Ryder Smith y Edward Furlong durante el rodaje de BRAINSCAN (JUEGO MORTAL). pic.twitter.com/WrRq5ZSt5M — TerrorActo 🩸 (@TerrorActo_) April 22, 2022

(Le puede interesar: Mamá de Jennifer López sobre Affleck: 'Sabía que volverían').

Su vida amorosa

Cuatro años después del estreno de su primera película, se generó una controversia sobre su vida amorosa, ya que tuvo una relación con su mánager Jacqueline Domac.



Ambos se conocieron durante el rodaje de la segunda entrega de ‘Terminator’, cuando el actor tenía 14 años y la estadounidense 27 años de edad. A sus 18 años hizo pública la relación que sostuvo con la mujer, la cual duró cinco años.



Durante su juventud también tuvo una relación con la actriz Natasha Lyonne, quien es actualmente conocida por su papel de ‘Nadia Vulvokov’ en la serie ‘Muñeca Rusa’ de la plataforma de ‘streaming’ Netflix. Además, Furlong salió con la empresaria y modelo Paris Hilton.

Mundo de las drogas y el alcohol

Furlong empezó a consumir drogas que lo hicieron perder el rumbo profesional, por lo que no estuvo en la película ‘Terminator 3’. El joven actor tuvo que ingresar a terapia cuando se llevaban a cabo las grabaciones del filme.



Además, estuvo en un centro de tratamiento a sus 20 años, en 1997. Al salir de ese lugar pudo retomar algunos proyectos. Sin embargo, volvió a rehabilitación en el año 2000 por el abuso que tenía con el alcohol.



Un año después, el 25 de septiembre, fue hospitalizado por una sobredosis de drogas que tuvo luego de que uno de sus amigos lo encontró en su casa tirado en el suelo dentro de un charco de vómito.

“Cuando estaba drogado, tenía una camaradería con la gente. Solo bebiendo y yendo de fiesta. De repente sentía que encajaba con la gente de alguna forma. Así fue como empezó”, dijo el estadounidense para el medio ‘Daily Mail’.

En fin, la pelicula es una joya. Me da lastima que Edward Furlong haya arruinado su carrera a tan temprana edad, ya que como actor daba para mucho. Norton da una de sus mejores actuaciones, uno logra sentir odio y empatia por Derek al ver las cosas que hacia y su futura redencion pic.twitter.com/w00QSQBefV — 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐧𝐲 𝐒𝐦𝐚𝐬𝐡 🐧 (@PrinnyGaming357) July 6, 2021

El actor ha tenido bastantes problemas debido al consumo de las bebidas alcohólicas. En septiembre de 2001 fue arrestado por manejar ebrio y sin su licencia de conducir. Así mismo, fue detenido tres años después por intoxicación pública en el condado de Boone, en Carolina del Norte, cuando estaba en grabación de la película ‘Jimmy and Judy’.



De acuerdo con un comunicado oficial de la Policía de Kentucky, el artista se encontraba con sus amigos irrumpiendo una tienda de la zona de Florence. Más tarde fue arrestado por delito menor y fue custodiado por 15 horas mientras se pagaba la fianza.

(Además: Karol G arrasó en los Premios Juventud 2022: conoce todos los ganadores).

“Cuando era joven, no tenía muchas personas pendientes de mí y me dejaron correr salvajemente. No sabía cómo manejar mis propias finanzas. Si hubiese sido mayor, no hubiese tomado tantas malas decisiones”, relató en el medio anteriormente mencionado.

Problemas con la ley

Luego de finalizar la relación que tuvo con Rachael Kneeland por tres años, el 25 de septiembre de 2009 su exnovia lo acusó por haberla agredido, además que fue amenazada por medio de más de 20 mensajes que le envió por teléfono, según informó la Fiscalía de Los Ángeles.



El actor se declaró inocente, aunque la estadounidense presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo de Los Ángeles, consiguiendo una orden de alejamiento que él violó el 21 de mayo del 2009 cuando se presentó en el hogar de la demandante, causándole daños físicos.



En el año 2013 de nuevo fue demandado por abuso en la relación que tuvo con la actriz Mónica Keena. Fue condenado a seis meses de prisión por no respetar la libertad condicional que el juez del caso le había impuesto tras haber agredido a su expareja Keena en un aeropuerto de Estados Unidos.

A todo esto... ¿Os acordáis de que Edward Furlong fue El Cuervo en una secuela chusquera? pic.twitter.com/4ysQbt508l — Carlos Cubo (@enbocacinefago) May 16, 2021

Su vida actual

Furlog quiso regresar a la pantalla grande con el cuarto filme de ‘El Cuervo’ del año 2005, el cual no fue el gran éxito que el actor esperaba. Así que decidió participar en pequeñas producciones como 'Green Hornet' del año 2011 y 'Arachnoquake' de 2013, aunque aún tenía problemas con la drogadicción.

Edward Furlong cumple 44 años, y os saluda desde alguna fiesta alrededor del mundo donde la coca sustituye los canapés. pic.twitter.com/EWWYqYoYtA — Carlos Cubo (@enbocacinefago) August 4, 2021

El último proyecto en el que estuvo fue el regreso de la franquicia de ‘Terminator’ en el año 2019 con su última entrega ‘Terminator: Destino Oscuro’, gracias a que James Cameron le pidió su retorno en su famoso personaje de ‘Jhon Connor’. Con el paso de los años pudo continuar con su tratamiento para dejar todas las adicciones que tuvo.



Ahora está trabajando en algunas producciones personales en el mundo del cine independiente y expresó en el medio ‘Daily Mail’ que está feliz por su recuperación: “Las cosas se están arreglando poco a poco y solo quiero tener mi vida de vuelta a lo que era y lo que yo estaba haciendo en primer lugar”.

Más noticias

-Esposa de Carlos Feria habla del trato a su hija: 'Cometimos un error'

-Viruela del mono se transmitiría principalmente por actividad sexual

-Más de 10.000 multimillonarios chinos dejarían el país por restricciones covid

-No sabía que estaba embarazada y dio a luz en un baño: 'Escuché un golpe'

-'Santa Evita': la otra cara de un mito argentino

Tendencias EL TIEMPO