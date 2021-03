Eduardo Yáñez se recupera de cirugía que lo alejó de telenovela

A una cirugía para retirarle cálculos en los riñones fue sometido el pasado jueves el actor mexicano Eduardo Yáñez. Por esa razón, este viernes dio a conocer un video desde una sala del hospital en el que fue intervenido para informar a sus seguidores sobre cómo había salido todo con el procedimiento.



(Lea también: Ordenan confinar la mayor parte de Italia a partir del lunes).

“Ya salió todo bien”, son algunas de las palabras que pronuncia Yáñez en un corto video que publicó en su cuenta de instagram:

¿Nos lee desde la app? Vea la publicación aquí.



Precisamente el jueves, antes de la intervención quirúrgica y de ingresar al hospital, el actor había publicado un video dando a conocer que esta es la segunda y definitiva para recuperarse de las “piedras en el ‘gruñón’”. Allí aprovechó para agradecer a todas las personas que lo han acompañado en este proceso, así como también a sus seguidores.



(Le puede interesar: El dossier de los nexos de grupos de vandalismo en Colombia y Chile).

Si nos lee desde la app, vea el video aquí.



A mediados de febrero el diario ‘El Universal’ de México, había dado a conocer que el actor se había tenido que retirar de la telenovela “Si nos dejan”, debido a que unos días antes de iniciar los ensayos le habían praticado la primera cirugía y le habían dejado un catéter con el que debía estar durante los siete meses de grabación.



“Los dolores son muy fuertes y creo que iba a dejar la novela a la mitad. Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto a hacerla, dispuesto en términos de salud”, dijo el actor, según reportó el medio mexicano.



(Además: Sara Carbonero e Iker Casillas anuncian su separación).



En enero pasado Yáñez, reconocido por sus incontables actuaciones en la televisión mexicana, también había sido noticia por protagonizar un video en el cual se le veía agredir a un reportero en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.



Mientras daba sus declaraciones, Yáñez, quien no portaba correctamente su tapabocas, le pidió al reportero Gabriel Cuevas que se alejara. A pesar de que este último obedeció, recibió un fuerte empujón en su mano por parte del actor.



(En contexto: Video: indignación con el actor Eduardo Yáñez por agredir a reportero).



Tendencias EL TIEMPO