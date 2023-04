El edil de la localidad de Tunjuelito, Jorge Giovanni Calderón, está en el ‘ojo del huracán’ por las polémicas declaraciones que dio durante una reunión virtual que discutía los tipos de violencias de género que se estaban llevando a cabo en la zona seis de la capital de la República.



Según comentaron algunos internautas, el funcionario se refirió a la problemática con idealizaciones machistas, presuntamente justificando que las conductas violentas de los hombres son producto de mujeres “que los provocan y los inducen a ese tipo de comportamientos”.

“Los hombres que son violentos es porque algunas mujeres los provocan y los inducen a la violencia. Es decir, si hay una mujer que por x o y motivo le ‘pone los cachos’ al hombre de forma descarada, son abusivas en ese sentido”, expresó Calderón en el clip que esta rondando en redes sociales.



Las declaraciones, que se hicieron el pasado 1 de abril, en el marco de una sesión digital de la JAL, fueron fuertemente rechazadas por mujeres lideresas y organizaciones locales, quienes exigen a Calderón retractarse públicamente por lo dicho y que además se forme en violencias basadas en género.



Según información suministrada por ‘Canal Capital’ en su emisión de noticias del 12 de abril, cuatro ediles habrían apoyado lo dicho por Calderón, votando a favor para interponer una demanda por injuria y calumnia contra las mujeres lideresas que expresaron su inconformismo en redes sociales.



Asimismo, hablaron directamente con el edil, quien manifestó no haber expresado discursos machistas: “Nunca me referí de forma peyorativa contra la mujer y solo utilice un término coloquial diciendo que hay mujeres sinvergüenzas (...) vuelvo y repito, las mujeres merecen respeto”. Puntualizó.



Mientras tanto, lideresas exigen al Ministerio de la Igualdad un observatorio local para analizar los repetitivos casos de violencia de género que se han venido presentado en la localidad de Tunjuelito.



Llamado público a @Bogota @ClaudiaLopez

