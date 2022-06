El pasado 22 de junio se desató una polémica entre un chef mexicano y una creadora de contenido colombiana, pues la joven antioqueña le escribió al restaurante Sid777, uno de los más exclusivos de América Latina que hicieran un canje publicitario, es decir, ella podía comer los platos y en vez de pagar, les hacía ‘marketing’ a través de sus redes sociales.

El chef del restaurante, Edgar Núñez, se refirió a la petición de Manuela Gutiérrez, creadora de contenido colombiana: “No sabía que tragar gratis era trabajar”. El hombre, además, compartió pantallazos de la conversación que había tenido con ella.

Ahora, el culinario vuelve a las redes para pedir perdón por el lenguaje que utilizó para hablar al respecto del tema, pero aseguró que no dejará de denunciar los casos en los que creadores de contenido piden canje publicitario, pues le resulta irrespetuoso con el trabajo de todo el equipo de cocina.

Así que, a través de su cuenta personal de Tik Tok, Núñez publicó un video explicando la situación a los internautas.

“Ustedes de pronto no lo saben, pero yo siempre expongo a las personas que piden cosas así, sólo que esta vez se fue por las nubes”, explicó el chef, refiriéndose a que su queja en esta ocasión se ha vuelto noticia en varios países de Latinoamérica.

Aseguró que desea hablar sobre estos casos con más respeto, y elevó las disculpas a las mujeres de manera particular, en caso de que su forma de hablar sobre Manuela Gutiérrez haya sido percibida como poco caballerosa.

“Pero de lo demás no me arrepiento. No estoy en contra de los influencers, pero no deberían buscar a los restaurantes, sino dejar que los busquen”, explicó en el video publicado.

El hombre se refiere a que para los creadores de contenido es usual que marcas, empresas y restaurantes les escriban para hacer colaboraciones, pero que no funciona a la inversa de la misma manera.

Núñez concluyó por decir que buscará contestar de una manera más cordial, pero que no va a aceptar canjes publicitarios con ningún influencer.

“Me arrepiento de la forma, pero no de mi fondo”, escribió en su cuenta personal de Facebook al respecto.

