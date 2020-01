Los 10 hijos de actor Eddie Murphy; son de cuatro relaciones distintas

Instagram: @officialmelb

Murphy tuvo un breve romance con la cantante británica Mel B (en la foto) en 2006. De ahí nació Angel Iris, en 2007. El actor no quiso reconocer que era su hija hasta que la cantante le pidió una prueba de paternidad y Eddie confirmó que sí era su padre, asumiendo la respectiva responsabilidad.



Luego de que naciera su hiija Angel, el actor tuvo un noviazgo con la exesposa del cantante Jenneth Edmonds, una empresaria con la que estuvo a punto de casarse, pero la relación no prosperó. No tuvo hijos con ella.