El cantante Ed Sheeran ha ganado el caso de derechos de autor que abrió la familia de Ed Townsend, co-compositor de Marvin Gaye. En este acusaban al cantautor británico de haber copiado la canción ‘Let’s Get It On’, de Gaye, en su tema ‘Thinking Out Loud’.

Este jueves, 4 de mayo, un jurado de Manhattan determinó que el sencillo del británico no infringió los derechos de autor de la canción de Marvin Gaye y que Sheeran no copió indebidamente elementos compositivos o melodías de ‘Let’s Get It On’.



Ed sheeran, hace unas semanas, había afirmado que abandonaría la música en tal caso de perder el caso. “Si eso sucede, terminó, lo dejo”, le afirmó a los medios estadounidenses. “Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya”, aseveró.



(Lea también: Ed Sheeran cuenta su lucha contra la depresión: 'Sientes que estás ahogándote').

Sheeran está frustrado por esta demanda

A los medios locales, el británico comentó que estaba contento con el veredicto de los jurados, pero “increíblemente frustrado de que se permita que demandas infundadas, como esta, lleguen a los tribunales”.



Asimismo, aseguró que para los músicos es importante tener libertad creativa sin miedo a ser acusados de plagio. En su caso, su equipo de abogados logró demostrar que los acordes del clásico de Gaye ya se habían usado en diferentes canciones antes que esta y que posiblemente se sigan usando por mucho más tiempo.



El cantante también aseguró que se trata de “comparaciones engañosas” y le alegró que el jurado no cayera en la “falsa acusación”.

“Es sencillamente un error. Al poner fin a esta práctica, también podemos apoyar adecuadamente las reclamaciones genuinas de derechos de autor de música para que las reclamaciones legítimas sean escuchadas y resueltas correctamente”, comentó Sheeran.



(No deje de leer: Ed Sheeran desnudará su alma en un documental para Disney+).



Sin embargo, al final del juicio, Sheeran habló con el demandante, Kathryn Townsend Griffin, y arreglaron sus diferencias con un abrazo. Además, Townsend comentó: “Me alegro de que hayamos podido resolver esto con un abrazo” y reveló que Sheeran lo invitó a uno de sus próximos conciertos.



Por otro lado, el demandante aclaró que respeta la decisión del jurado y que solo defendió la propiedad intelectual de su padre. “Nunca se trató de dinero, solo de principios”, afirmó.

No era la primera vez que demandaban a Sheeran

El año pasado, Sheeran fue demandado por su canción ‘Shape of You’, pero el juez falló a su favor y determinó que no había copiado la canción ‘Oh Why’ del artista Grime Sami Switch, pues fue acusado de plagiar una parte importante.



Por otro lado, en el 2016, abrieron un caso en su contra por su sencillo ‘Photograph’, sin embargo, este se resolvió por fuera del tribunal.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Supuesto viajero en el tiempo predice ‘devastador tsunami en San Francisco’

Ladrón dejó caer su celular durante robo y llamó a víctima para que se lo diera

The Cure confirmó que se presentarán nuevamente en Colombia este año