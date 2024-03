Eclipse solar: ¿cómo tomar fotos con el celular este 8 de abril y que salgan bien?

si quieren guardar un recuerdo en su celular, aquí van los mejores consejos para tomar fotografías. Está por suceder uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes. El próximo 8 de abril, en gran parte de América del Norte, podrá presenciarse un eclipse total de Sol. Millones de personas ya se están preparando para vivir esta experiencia que, es importante hacer énfasis, debe disfrutarse siguiendo ciertas medidas de seguridad. Y

Lo primero que vale la pena decir es que este eclipse, en el que la Luna cubrirá prácticamente por completo al Sol, proyectando su sombra sobre el planeta y formando lo que se conoce como anillo de fuego, tendrá una trayectoria más grande de lo habitual, podrá apreciarse desde distintas partes de México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con proyecciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), se calcula que alrededor de 31'600.000 de personas verán el eclipse solar el próximo 8 de abril. Si usted estará entre ese número seguramente querrá guardar un recuerdo en su celular y estas son algunos consejos y advertencias que hace el medio National Geographic.

no podrá igualar los planos profesionales de la corona solar, pues para ello se necesitan cámaras y telescopios profesionales. Pero eso no quiere decir que no pueda lograr hermosas fotografías, únicamente tiene que seguir las siguientes recomendaciones: El primer punto a destacar es que, sin importar qué tan poderosa sea la cámara de su celular, Pero eso no quiere decir que no pueda lograr hermosas fotografías, únicamente tiene que seguir las siguientes recomendaciones:

Desactive el flash , no importa si está en el momento de mayor oscuridad del eclipse.

, no importa si está en el momento de mayor oscuridad del eclipse. No haga zoom. Aunque seguramente tendrá el deseo de tener una toma más cercana, esto afectará la resolución de su imagen.

Aunque seguramente tendrá el deseo de tener una toma más cercana, esto afectará la resolución de su imagen. Utilice el modo ráfaga durante todo el eclipse si su celular cuenta con esa opción.

durante todo el eclipse si su celular cuenta con esa opción. Realice la captura en formato RAW, si bien la imagen será muy pesada, se conservarán todos los datos originales del sensor y se ignorará el procesamiento que su celular aplica automáticamente.

si bien la imagen será muy pesada, se conservarán todos los datos originales del sensor y se ignorará el procesamiento que su celular aplica automáticamente. Use un trípode o alguna base para que la captura sea precisa sin movimiento de las manos.

El eclipse solar se verá en gran parte de América del norte. Foto:iStock Compartir

Recomendaciones para ver el eclipse de manera segura

Recuerde que el eclipse de Sol no puede apreciarse sin un adecuado filtro, de lo contrario podría presentar daños oculares irreversibles. Los expertos señalan que es indispensable utilizar filtros solares especiales que cumplan con los requisitos de la norma internacional ISO 12312-2.

Si no encuentra esos filtros especiales, puede adquirir un vidrio de soldador con un grado de opacidad certificado de al menos el número 14. No obstante, si el filtro en cualquiera de los formas en que vaya a utilizarlo tiene algún tipo de rasguño o grieta ya no es eficiente para observar el eclipse.

Por otra parte, recuerde que durante el eclipse no tiene únicamente que mantenerse a salvo del brillo solar, sino de otras formas de radiación como la ultravioleta y el infrarrojo. En ese sentido, lo recomendable es que la observación sea durante periodos cortos de tiempo, mire el eclipse por unos segundos, descanse la vista y luego vuelva a la observación.