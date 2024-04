Eclipse solar 2024: ¿qué le puede pasar a sus ojos si lo mira directamente?

Por lo general, un eclipse de Sol se puede ver en su máximo esplendor desde el hemisferio norte del planeta, en raras ocasiones, el sur puede visualizarlo, pero no de la misma manera.

El próximo 8 de abril, México, Estados Unidos y Canadá podrán ser testigos de uno de estos eventos que se dará después de mediodía, por esto, se ha invitado a las personas a disfrutarlo, pero con los cuidados necesarios.

En la página web de ‘American Academy of Ophthalmology’, se explica que contemplar un eclipse solar es memorable, pero fijar la mirada directamente en el Sol puede ocasionar serios daños oculares.

Una breve exposición sin la protección adecuada puede provocar daños permanentes en la retina, e incluso, llegar a causar ceguera total, a esto, se le llama retinopatía solar.

La única forma que la asociación médica profesional de oftalmólogos de Estados Unidos recomienda para mirar un eclipse es con filtros solares o también llamados anteojos para eclipses que deben cumplir con las normas mundiales conocidas como ISO 12312-2.

