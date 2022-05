‘The Rock’ (‘La Roca’), como se le conoce a Dwayne Johnson, nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California, y fue el único hijo del matrimonio formado por Ata Maivia y el luchador profesional Rocky Johnson, aunque este ya tenía hijos de una relación previa. La profesión de su padre, en la que el propio actor se embarcó más tarde, hizo que su infancia transcurriese entre mudanza y mudanza.



“Creo que vivimos en 14 estados diferentes, incluyendo tiempo en Nueva Zelanda y Hawái, y yo siempre estaba cambiando de escuela, adaptándome a nuevos entornos, empezando de nuevo una y otra vez mientras nos mudábamos con mi padre por todo el país”, contó a GQ en 2016. “No conocía otra cosa y fue duro, pero lo recuerdo como el comienzo de aprender a conectar con la gente”, dijo.

La inestabilidad económica también marcó su etapa infantil, la situación desde el punto de vista financiero, según contó a la revista, era siempre complicada. Con apenas 14 años, su madre y él fueron desahuciados del estudio en el que vivían en Hawái. Una semana antes, les habían embargado el carro.



(Lea también: Jamie Dornan, más allá de ‘50 sombras de Grey’)

Creo que vivimos en 14 estados diferentes, incluyendo tiempo en Nueva Zelanda y Hawái, y yo siempre estaba cambiando de escuela, adaptándome a nuevos entornos FACEBOOK

TWITTER

En ese tiempo, ‘The Rock’ no era un adolescente modelo. El propio actor ha contado que formaba parte de una banda que robaba en tiendas, que se metía en líos y que alguna vez acabó en manos de la policía. Pero la notificación en la puerta diciendo que debían desalojar la casa supuso un punto de inflexión.

Pensó que la única cosa que podía hacer para asegurarse de que aquello no volviese a suceder era cultivar su cuerpo. “Los hombres exitosos que había conocido eran hombres que construyeron sus cuerpos”, dijo el actor a The Hollywood Reporter en 2014.

Tras dejar Hawái, Johnson y su madre se mudaron a Memphis. Y el siguiente destino del actor fue Belén, en Pennsylvania, donde comenzó a jugar al fútbol americano en el colegio.



(Le puede interesar: Johnny Depp, el mal momento del ‘chico malo’ de Hollywood)

Su rendimiento en el campo le valió una beca para la Universidad de Miami. Jonhson lidió con lesiones, sueños que se desvanecían y depresión. Cuando se quedó fuera del equipo de los Calgary Stampeders, de la Canadian Football League, tuvo que regresar a Florida.

Su padre fue a recogerlo al aeropuerto y, según contó en una entrevista con Esquire en 2015, todo lo que tenía en la cartera eran siete dólares. Entonces se aventuró en la lucha libre, la misma disciplina que había practicado su padre y su abuelo materno.

De la lucha a la actuación

En 1996, el alter ego de Johnson sobre el ring, ‘Rocky Maivia’, hizo su debut en la ahora WWE. Maivia parecía no encajar con el público. “En mi primer Wrestleamania, el show más grande del año, la ‘Superbowl’ de la lucha libre, esa noche 20.000 fans empezaron a cantar ‘¡Rocky apesta!’ ”, dijo Johnson en un video de Oprah Winfrey Network. “Y ese fue el principio del final de mi primera vuelta en la WWE”.

Tras una lesión, se produjo la transformación: “Me di cuenta, antes de volver, de que no era yo lo que no les gustaba, sino que no estaba siendo yo, que no estaba siendo real, no estaba siendo auténtico”. Pidió hablar con el público en su vuelta al ring, esta vez como ‘heel’ (el que asume el rol de chico malo) y dijo: “Rocky puede ser muchas cosas, pero apestar no es una de ellas”. En ese momento, nació ‘The Rock’.



(Lea además: Los 55 años del actor Benicio del Toro)

Tras haber conseguido triunfar en la lucha libre, Johnson se planteaba su siguiente reto. “Había hecho un par de cameos en televisión y pensé que igual podría gustarme actuar”, dijo a GQ.

Consideraría una carrera presidencial en el futuro si es lo que la gente quiere FACEBOOK

TWITTER

Su primer título fue The Mummy Returns, en 2001. A este siguieron otros como The Scorpion King, Doom, The Game plan, Fast & Furious 6, Furious 7, Moana, en la que pone voz a uno de los protagonistas, Rampage, Jumanji: The Next Level y la reciente Red Notice, entre otros.

“Mis elecciones se basan en dos cosas y ambas son igual de importantes”, dijo sobre cómo escoge sus proyectos. “La primera es: ¿lo disfrutaré? La segunda: ¿lo disfrutará la gente a gran escala? Y eso me gusta, porque es una oportunidad para mí, para hacer entretenimiento a nivel mundial”.

Estos días ha sido noticia luego de que en una encuesta hecha por Pipsplay, con 30.000 personas para escoger al favorito para presidente de Estados Unidos, Johnson obtuvo el 46 % de los votos. “Consideraría una carrera presidencial en el futuro si es lo que la gente quiere”, dijo.

En el terreno personal está casado desde 2019 con Lauren Hashian, con la que tuvo a sus dos hijas menores. La mayor es fruto de su matrimonio anterior con Dany García.

MATEO CASTILLO

EFE Reportajes

En Twitter: @EFENoticias