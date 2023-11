Duro regaño de Amparo Grisales y César Escola a ‘Yo Me Llamo Ryan Castro’: por renegar

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En la decimotercera etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.



Cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 71 de la competencia, el jurado tuvo varios desacuerdo por las presentaciones de algunos de los imitadores, pues aseguraron que han tenido un ‘retroceso’.



Uno de los ‘dobles exactos’ que más polémica causó fue ‘Yo Me Llamo Ryan Castro’, quien fue duramente regañado por Amparo Grisales y César Escola, quienes aseguraron que le faltó técnica y además tuvo grandes problemas de respiración y afinación.

@caracoltv ¡Discusiones entre los jurados! La presentación de #YoMeLlamo Ryan Castro dio de qué hablar, pues Escola se sintió ofendido por comentarios de Pipe Bueno y Amparo Grisales notó un tono molesto en el participante. Visítanos para no perderte ni un detalle del capítulo: www.caracoltv.com/yo-me-llamo ♬ sonido original - caracoltv

Tras las sugerencias del jurado, el imitador dijo que interpretar el sencillo ‘Quema’ fue todo un reto, pues el tema original es interpretado por Ryan Castro y Peso Pluma, y él debía hacer las voces de los dos artistas.



Mientras el ‘doble exacto’ de Ryan Castro dio a conocer su punto de vista, fue interrumpido por ‘la diva de Colombia’ quien le indicó que no es una justificación y que muchos artistas hacen las voces correspondientes cuándo se trata de colaboraciones musicales.



"No se les puede decir nada a ustedes porque entonces salen de aquí renegando, furiosos (…) Se les nota en el tono de voz que no les gusta que uno les diga algo. Todos se esfuerzan mucho y quieren llegar a estar entre los primeros, eso lo tienen cada uno de ustedes más allá de que tengan que hacer toda la canción", dijo Grisales.



Además, la ‘diva colombiana’ aseguró que el imitador solo se concentra y le presta atención a los comentarios negativos y se está tomando las retroalimentaciones a modo personal, asegurando que no tiene en cuenta que también se le han dado comentarios positivos y felicitaciones.

Luego de las presentaciones de los cinco imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Vicente Fernández, Ryan Castro y Jessi Uribe.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor y aseguró que ‘Yo me llamo Shakira’ fue la mejor imitadora de la noche. Después, el intérprete seleccionó el busto de ‘Yo me llamo Rosalía’ y ganó 3 millones de pesos.

