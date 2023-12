'No le queda el título': polémica por triunfo de Ileana Márquez como Miss Venezuela

En la noche de este jueves 7 de diciembre se llevó a cabo el certamen de Miss Venezuela, en el cual se decidió quién sería la nueva representante de este país para el Miss Universo.



La ganadora fue Ileana Márquez, una joven de 27 años quien fue la primera madre en participar en el concurso de belleza de ese país, sin embargo, su coronación estuvo rodeada de polémica.



Márquez, quien es profesora, representó al estado de Amazonas y luego de pasar dentro de las favoritas del jurado, logró llevarse la corona.

Miss Venezuela 2023 es Amazonas, Ileana Márquez! 🇻🇪👑



Hace historia en ser la primera madre en ganar el concurso! #MissVenezuela #MissVenezuela2023 pic.twitter.com/vxx6apYjKz — Juan Escalante (@JuanEscalanteM) December 8, 2023

Sin embargo, esto no gustó mucho a los televidentes que se encontraban apoyando a otras candidatas, quienes por medio de las redes sociales comenzaron a lanzar comentarios en contra de la nueva representante de la belleza.



"Esto se salió de control", "yo no veo más Miss Universo ni Miss Venezuela", "no tiene sentido", "nunca una Miss Venezuela me había dolido tanto", fueron algunos de los comentarios.



Para celebrar su triunfo, Ileana Márquez se subió al escenario con su hija de 11 años, quien dio unas conmovedoras palabras.



"Estoy orgullosa, estoy muy agradecida a mi mamá, se esforzó mucho. Ese ha sido el sueño de toda su vida, para mí es como si yo hubiera ganado", dijo a los medios venezolanos.



Ileana Márquez representará a Venezuela en el certamen 2024 que se llevará a cabo en México.

