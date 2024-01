Duras críticas a Reese Witherspoon por recomendar receta con nieve: ¿qué tan grave es?

La actriz estadounidense Reese Witherspoon se ha consolidado en la industria y se ha forjado un nombre entre los fanáticos de Hollywood por producciones como ‘Legalmente Rubia’, ‘Big Little Lies’ y ‘The Morning Show’, el programa que aún protagoniza junto a Jennifer Aniston, y que ya anunció su cuarta temporada.



Por su talento, sus personajes, su personalidad y su atractivo aspecto físico, Witherspoon se ha ganado el corazón de muchas personas alrededor del globo, lo que se refleja en su cuenta de Instagram, que tiene más de 30 millones de seguidores.



Tanto ahí como en otras redes, como TikTok, la actriz comparte con sus fanáticos experiencias de su vida cotidiana. Pero una de ellas, publicada hace un par de días, no fue bien recibida por el público general.



Witherspoon publicó en TikTok una receta de ‘Chococinnos’, en la que recogía nieve en tazas y le echaba salsa de chocolate, salsa de caramelo y café frio, y luego se la comía a cucharadas.

En los comentarios del video, los internautas, en lugar de celebrar la creación, criticaron a la actriz por difundir estas ideas sin tomar en cuenta que comer nieve "podría traer graves enfermedades estomacales, como diarrea, vómito y dolores".



La actriz respondió con una serie de videos en los que muestra que la nieve derretida en microondas sale transparente y limpia, que lleva haciéndolo toda la vida y nunca le ha pasado nada malo, y que no creció bebiendo agua filtrada, por lo que tal vez eso le ayudó a generar resistencia.

¿Qué dice la ciencia?

Según la doctora Laura T. Martin, profesora asistente de pediatría en la Ohio State University of Medicine, comer nieve sí puede causar enfermedades, por los contaminantes y las toxinas que están en el aire y en la tierra.



“Cuando la nieve cae a través del cielo, puede recolectar contaminantes en su intrincada red. El más común es el carbono negro de las plantas alimentadas con carbón y de las estufas de leña”, explica el National Snow and Ice Data Center.



Sin embargo, explican también que la nieve actúa como una ‘escoba’, es decir, las primeras nevadas limpian la atmósfera de estos contaminantes. Por ende, la nieve que cae después de unas horas puede estar mucho más limpia, y no traer consecuencias graves para el consumo.



“La nieve más segura para consumir es la capa superior y más blanca, la más alejada de la tierra. (...) Si no ha tenido contacto directo con la superficie, y cayó mucho después que la primera capa, es posible que esté libre de mugre y escombros”, escribió Martin en la página web oficial del Nationwide Children’s Hospital.



En conclusión, el consumo de nieve no se recomienda, pero, teniendo en cuenta las recomendaciones de los científicos, no es tampoco tan grave como lo pintaron los seguidores de Witherspoon.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

