A principios de noviembre de este año se especuló que la pareja conformada por la modelo y cantante Lina Arroyave y el rapero Chico Cruz decidió darle punto final a su relación.



De hecho, todo apuntaba a una infidelidad, pues ella encontró un vestido que no le pertenecía en el carro: “La dueña de este vestido, tranquila que aquí se le guarda. Aunque la verdad, no vengas por eso que te vale más el uber”, expresó en sus historias de Instagram.

Con el tiempo pareció que habían arreglado las cosas e incluso volvieron a mostrarse juntos, pero en días recientes ella aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores para afirmar que se sentía usada y que emprendería acciones legales en su contra.



Esto, al parecer, no le sentó nada bien a Cruz, pues decidió airear algunos temas privados en sus redes sociales: “En todo existen dos versiones y la ventaja conmigo es que yo siempre digo las cosas como son, sin filtros. Ella tiene todo un equipo de trabajo que la ayudan a escribir todo bonito para disfrazar las cosas y mantener su imagen de ángel de luz... Incluso cuando terminamos ella y su equipo de trabajo lo primero que me dijeron fue que por favor yo no vaya a revelar las cosas porque le afectaría mucho a su imagen que le han creado”, confesó en sus historias de Instagram.



El rapero contó, entre otras cosas, que en todo el tiempo que estuvo con ella solo vio a su hijo Mathías (cuyo padre es Kevin Roldán) una vez, lo que va en contra de lo que la vallecaucana muestra en su perfil.

“Yo sé que yo no soy perfecto, yo no soy un príncipe azul, yo no tengo un equipo de trabajo para que me ayuden hablar bonito en redes para cuidar mi imagen y disfrazar las cosas. Yo soy yo tal cual sin filtros y sin disfraces. No crean a muchos de los influencers, casi todos venden hasta su alma por mantener una imagen y un estilo de vida que no es real... yo no sufro de eso, yo ni sé manejar esto de las redes y ni me importa. Mi dinero proviene de otros negocios no de aquí”, dijo.



Y es que Arroyave lo acusó de haberla ‘robado’, a lo que él respondió que ocurrió todo lo contrario: ella incumplió algunos contratos que tenían juntos y, de hecho, le pedía dinero incluso para pagar la renta. Según él, la suma alcanza los 10 millones de pesos.

