En esta temporada navideña se suelen realizar diferentes shows y espectáculos navideños. Santa Claus es uno de los personajes más icónicos de estas fechas y en internet ha circulado un video de un Papá Noel que se cae de su trineo desde las alturas.

En el corto clip, se puede ver al icónico personaje volando desde su trineo, cuando de repente este se detiene y hace caer al hombre desde varios metros de altura. Pese a lo impactante del video, el Papa Noel resultó ileso.



Los hechos ocurrieron en el Parque Guanajuato Bicentenario, en el municipio de Silao, México. En este lugar se suele presentar el espectáculo “Navidad en el Parque sobre Hielo”, el cual incluye atracciones como un tobogán gigante, áreas donde cae nieve, shows sobre hielo, una casa de Santa Claus y un mercado navideño.



(No deje de leer: ‘Fue un malentendido’: influencers que generaron pánico en Metro de Medellín).

​

Sin embargo, la función por la que muchos turistas suelen visitar este parque es la de ‘El vuelo de Santa’, la cual solo tiene cinco días de función. Dos que se realizaron el 15 y el 16 de diciembre y los próximos que se realizarán el 22, 23 y 24 de diciembre.

¿Qué fue lo qué pasó?



De acuerdo con los medios locales, Santa se encontraba realizando su vuelo de forma normal, simulando el recorrido que haría la noche del 24 de diciembre para llevar millones de regalos a todos los niños del mundo. Sin embargo, en esta ocasión sus renos no estaban dirigiendo el trineo, si no que él lo estaba conduciendo, pero sin querer pisó el freno y paró de improviso el vehículo.



(Le puede interesar: ¿Lina Tejeiro se arrepiente de trabajar con Lokillo? ¿Qué pasó?).



Esto hizo que el hombre de barba blanca saliera disparado hacia el frente, pero lo que evitó que cayera al vacío fue el arnés que tenía puesto, así lo aseguró el medio ‘Milenio’. Hasta el momento, el video ha acumulado 99 mil reproducciones y ha generado todo tipo de comentarios.



“Ay, no. Yo apenas voy a ir a verlo, casi no alcanzo. Qué bueno que está bien”, “Deja que se caigan mis regalos”, “Santa no volvió a ser el mismo”, son algunos comentarios de la publicación. Por su parte, quien compartió el video escribió en la descripción: “Casi nos quedamos sin ‘Merry Christmas’”.

Más noticias

'Aún con la muerte a bordo, en la tragedia hay bendiciones': Hilda Strauss

Fotos: ellas son 'Noe' y 'Milu', las argentinas que mostraron los senos en Qatar

¿Yina Calderón terminó con el novio? Su nueva guaracha da pistas

‘Quiero denunciar’: Natalia París mostró su enojo contra trabajadores de Avianca

TENDENCIAS EL TIEMPO