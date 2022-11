Después de la ruptura amorosa entre Lina Tejeiro y el cantante de reguetón Juan Duque, la cual dejó a los seguidores de la pareja con más preguntas que respuestas, la actriz reapareció en redes sociales con un mensaje en Twitter que muchos han considerado más una indirecta a su exnovio que una simple anécdota.

Recordemos que el 24 de octubre, Juan Duque confirmó que su relación con la actriz de ‘La ley del corazón’ había terminado. Por su parte, Tejeiro decidió guardar silencio y alejarse de las redes sociales por un tiempo. Hace poco se confirmó que regresará a las pantallas colombianas con la producción de 'Caracol' ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.



Entre tanto, la colombiana regresó a Twitter, donde su expareja ha compartido más de un mensaje de despecho en las últimas semanas. La actriz contó una anécdota que parece ser más una indirecta al cantante.



"Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía", comenzó escribiendo.

Luego, explicó que le había dado más de una oportunidad al supuesto rímel, pero eso no funcionó y tuvo que "botar" el cosmético. "Traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté", agregó.



En redes, sus seguidores reafirmaron que el "rímel" era nada más y nada menos que Duque y otros comentaron que, en efecto, "no había que conformarse".



El tuit suma más de 69 mil 'me gusta' y varios son los internautas que han etiquetado al mismo cantante en la publicación.



Para muchos, la 'confesión' de Tejeiro desmiente el rumor de que habían terminado por infidelidad o porque Andy Rivera habría reaparecido en la vida de la actriz.

