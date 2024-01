Dura historia del arquero que se retiró del fútbol por una jugada fatal de Luis Suárez

En un partido de Copa del Rey el 6 de enero de 2022, el Atlético de Madrid enfrentó al Rayo Majadahonda, un equipo de ascenso. El Atlético ganó 5-0, pero el partido es recordado por la lesión que sufrió Gorka Giralt, arquero del Rayo Majadahonda, a manos del delantero del Atlético, Luis Suárez.



Dicha jugada desafortunada marcó el fin de la carrera de Giralt como futbolista profesional.

El momento crítico



En el minuto inicial del partido, Geoffrey Kondogbia del Atlético lanzó un tiro libre. Giralt intentó bloquear el balón, pero este se le escapó. Al tratar de recuperarlo, Suárez buscó anotar, pisando accidentalmente la mano de Giralt.



"Como todo delantero, Luis intenta finalizar a gol, con la mala fortuna de que me pisa la articulación del segundo dedo y me la estalla en pedazos”, relató Giralt en una entrevista con 'El Día Después' de 'Movistar Plus+'.

Giralt, consciente de la importancia del partido para su carrera, se asustó al ver la deformidad de su dedo. Luego de la lesión, el diagnóstico fue desolador: una fractura en estallido.



Apesar de someterse a tres operaciones, incluyendo la implantación de un tejido porcino biológico, Giralt tuvo que aceptar el final de su carrera como futbolista.



“Había que reconstruir el dedo y estuve durante 20 días con cinco alambres usando la articulación. Y bueno, evidentemente no quedó como para volver a ser futbolista", explicó.

Una nueva dirección en la vida



A los 28 años, Giralt se ha reorientado hacia la dirección técnica, con el objetivo de ser entrenador de arqueros.



A pesar de su retiro forzado, mantiene una perspectiva positiva: “Pienso que el fútbol todavía me puede dar alegrías, aunque no como protagonista, eso lo voy a echar mucho de menos. Pero bueno, al fin y al cabo es a lo único que me he dedicado prácticamente en mi vida”, reflexionó en Movistar Plus+.

Respecto a Luis Suárez, Giralt guarda respeto y comprensión, reconociendo que el uruguayo simplemente hacía su trabajo.



Suárez le pidió disculpas tras el incidente, algo que Giralt aceptó sin resentimientos. Además, Giralt tenía planeado pedirle la camiseta a Suárez antes del partido, ya que su esposa es uruguaya.



A pesar del dolor inicial, ahora ve la camiseta como un símbolo de orgullo: “Durante los primeros meses, es verdad que algún día pensé en destruir la casaca por el dolor que me estaba causando. Ahora la miro y me recuerda que he estado ahí".

