Dura crítica a Eugenio Derbez por decir que ‘le enoja’ que cobren por trabajar con él

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez ha sido conocido como unos de los artistas más cercanos a sus seguidores dentro y fuera de su país natal, sin embargo, las redes sociales revivieron un momento no muy grato para él.



En el 2018, el actor, en una entrevista con Adela Micha para el portal Financiero Bloomberg, se volvió viral un comentario que él hizo con respecto al trabajo de jóvenes que se dedican a posicionar perfiles en redes sociales.

En el comentario él se refiere a estos jóvenes a quienes les ha pedido que le lleven sus cuentas en redes sociales, pero estos tienen la ‘osadía’ de cobrar por este trabajo.



“Oye necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’. ‘Si claro que sí, cuánto me van a pagar’. No lo puedo creer, me enoja”, señaló Derbez.



La entrevistadora se muestra de acuerdo con el comentario del actor y afirma que sí es increíble que los jóvenes pretendan cobrar por trabajar con el famoso Eugenio Derbez.

Sin embargo, si se observa la entrevista completa es posible verificar que el video fue sacado de contexto, ya que esta inició con la pregunta de si él creía que los jóvenes ahora viven en función del dinero, para lo cual Derbez expresó que sí: “Es otro mundo totalmente opuesto, a mí me habla alguien para un trabajo y puedo discutir de todo, les puedo dedicar semanas para poder decir: ‘Te cobro tanto’, pero, no es lo primero en lo que piensas”,



El comediante dijo que critica esta actitud porque algunos jóvenes solo piensan en cobrar, antes de brindar unos servicios profesionales y que además ponen condiciones a la hora de trabajar y que él con su experiencia no hace eso.



“Te piden dinero por adelantado y quieren se los pagues ya”, aseguró el actor.



La entrevista completa no fue divulgada y eso fue lo que provocó que Derbez fuera criticado porque el vídeo está cortado y puede hacer pensar que el comediante no quiere reconocer lo que merecen las personas que ofrecen este tipo de servicios.

