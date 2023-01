Ha pasado una semana desde el lanzamiento de la 'Music Sessions #53' de Bizarrap y Shakira, que rápidamente reunió en YouTube más de 150 millones de visualizaciones, ubicándose como el video más popular (es decir, es el número 1 en Tendencias de música en la plataforma) y obteniendo el primer puesto a nivel global en Spotify, hasta que ‘Flowers’, de Miley Cyrus, la superó esta semana.



Sin embargo, no es precisamente un tema del que se haya dejado de hablar. Contrario a esto, cada vez son más las personalidades y las marcas que se unen a la tendencias.

Recordemos que la mención de Shakira a Twingo y Casio sirvió para que ambas hicieran marketing en tiempo real, pero no fueron las únicas.



Marcas que se aprovecharon de la BZRP Music Sessions #53

Desde Juan Valdez hasta Ecopetrol, son muchas (y sobre todo colombianas o españolas) las que se unieron al boom.

¿Estás tomando café y no es Juan Valdez?



- Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. — Juan Valdez Café (@JuanValdezCafe) January 12, 2023

"Una loba como yo, no está pa' tipos como tú".🐺🎶🎧 pic.twitter.com/EQXUEYzQTa — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 12, 2023

Hasta la Registraduría aprovechó el ritmo de la canción y creó su propia letra para animar a los ciudadanos a que tramiten su cédula digital. El video causó furor en TikTok y hay quienes piden un aumento para la persona encargada de la campaña.

Pero los que no se podían quedar atrás eran los miembros del equipo de redes de Duolingo, aquella plataforma diseñada para enseñar idiomas a sus usuarios. Y es que el community manager es conocido por su sentido del humor.



Este 18 de enero publicaron una fotografía con la descripción “la nueva mermelada de Shakira”, haciendo referencia a la teoría de que la barranquillera descubrió la infidelidad de Gerard Piqué (su pareja por más de 10 años) tras encontrar una mermelada ya empezada en su refrigerador. Lo curioso es que ese producto no era del agrado de nadie en casa.



Pues bien, la famosa mermelada publicada por Duolingo lleva por nombre ‘Lágrimas de Piqué’, fue hecha en Colombia y es de color verde (no podría ser otro).

Los comentarios no tardaron y se refirieron al búho insignia de la marca como ‘astuto y salvaje’.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS