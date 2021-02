Ahora podrá imprimir la cara de su ‘ex’ en el papel higiénico

La crisis mundial de la pandemia ha dado la oportunidad a los empresarios para explorar nuevos mercados y exponer ideas que jamás se habían experimentado.



La empresa británica Toilet Face, por ejemplo, comenzó a comercializar desde el primero de febrero y para coincidir con el día de San Valentín, un producto que sirve como autoregalo. Se trata del papel higiénico con el rostro de su expareja que puede convertirse en una dulce venganza.



Por 9 euros, un poco más de $ 40 mil a la fecha, el comprador podrá, como dice el fabricante, desquitarse de aquella persona que le hizo daño con un muy buen surtido diseños y modelos a escoger.



Y si adicionalmente quiere poner un texto en el papel, de no más de 100 caracteres, tendría un costo entre 5 y 10 mil pesos, dependiendo el motivo y la cantidad, claro está, sin el costo de envío.



El alto precio se debe a que el papel es reciclado y los impresos son con natural.

Y todo es muy sencillo. El fabricante ofrece el servicio de personalizar el papel higiénico con la fotografía o ilustración que el cliente desee.



En el Reino Unido se ha vuelto tendencia entre las personas con el corazón partido, tras un revés amoroso, mandar a imprimir en el papel el rostro de su exnovio o expareja y, posteriormente, suben las imágenes a las redes sociales.



Lo único que debe hacer el cliente es subir una foto a la tienda en línea. La empresa sugiere que para mejores efectos la imagen debe ser a color y en alta resolución para que el resultado sea muy natural.



Pero no es la primera vez que Toilet Face se ha lanzado a personalizar sus rollos de papel. También lo ha hecho para criticar a personalidades, políticos, empresas o equipos de fútbol. Tal vez sin imaginarlo, el fabricante ha sacado provecho del negocio del odio, desde luego, muy rentable por cierto. Bien puede ir pensando en hacer su pedido.



