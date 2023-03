A falta de pocos meses para que RBD arranque con su gira, una de las actrices y cantantes más famosas del elenco habló y dejó al descubierto todo lo que se viene para estas fechas tan importantes para sus fanáticos de todo el continente.



En entrevista con varios medios nacionales, la cantante Dulce María aseguró que todo el elenco está listo para comenzar los ensayos para dar uno de los mejores espectáculos posibles.

La famosa Banda mexicana estará muy pronto tocando sus sencillos en Medellín. Foto: Instagram @christianchavezreal

De acuerdo con sus declaraciones, el regreso a los escenarios era algo que no tenía presente y que suponía que no volvería a pasar, por lo que aún no sabe cómo se desarrollará el show de esta famosa serie mexicana.



“En cuanto ya estemos listos para la gira de RBD se los vamos a comunicar. Ahorita estamos igual que ustedes, sabemos lo mismo que ustedes”, dejó entendido la famosa mexicana.



La banda visitará una gran cantidad de países, pues cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo. La artista mexicana también dejó claro que combinar la labor de mamá y cantante es muy difícil, pero está dispuesta a aceptarlo por el amor que le tiene a sus fans y a su núcleo familiar.

Algunos de los periodistas se dieron cuenta que Dulce María estaba respondiendo de una forma sincera, por lo que aprovecharon el momento y le preguntaron si es posible que Alfonso Herrera se uniera a la gira, pues en entrevistas anteriores Alfonso dejó claro que no tenía pensado, ni quería volver a interpretar a ‘Miguel Arango’; aunque su compañera dio una respuesta que dejó la esperanza de los fans abierta de poder ver a todo el elenco de RBD unido.



“No sabemos, qué más quisiéramos todos que eso pase. Al final de cuentas Rebelde ya es más de la gente que de nosotros, es una generación”, concluyó. Así las cosas, ‘RBD’ se presentará en Medellín en cuatro presentaciones que se darán el próximo 3,4,5 y 6 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot.

Los fans de 'RBD' esperan el arribo de su banda favorita a Colombia. Foto: Spotify

