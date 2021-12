Dulce María es una actriz y cantante mexicana que alcanzó la fama mundial por su participación en ‘Rebelde’, una telenovela mexicana que se lanzó en 2004.



(Vea: Yeferson Cossio habló de sus ingresos y dio 'tips' para ganar dinero)



Hizo parte de la banda ‘RBD’ y recorrió el mundo entero junto a Anahí Puente, Alfonso Herrena, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maité Perroni. Por su éxito mundial, suele creerse que los actores obtuvieron muchas ganancias por la telenovela. Sin embargo, en una entrevista reciente, Dulce María reveló que no fue el caso. Le contamos.

En entrevista de más de una hora con Yordi Rosado, un reconocido presentador y locutor mexicano, Dulce María habló sobre su trayectoria artística, que empezó a muy temprana edad. La mujer de 36 años empezó su carrera haciendo comerciales de televisión a los 5 años.



Luego de integrarse a los elencos de programas como ‘Plaza Sésamo’ y ‘El club de Gaby’, tuvo su primera incursión en la música al hacer parte del grupo infantil Kaleidoscopio Interactivo De Sueños, mejor conocido por su abreviatura de ‘KIDS’.



(También: La aventura de una chica que logró vivienda propia con trueques en internet)



Posteriormente, la cantante estuvo en otros dos grupos musicales. Finalmente, en 2004, Dulce María se unió a la telenovela ‘Rebelde’ y, por supuesto, al grupo ‘RBD’, que lanzó su primer álbum ese mismo año. Durante sus actividades, interrumpidas en 2008, la agrupación consiguió múltiples discos de platino y oro. Además, hicieron giras internacionales con muchísimo éxito.

Ante la pregunta de Rosado sobre cuál ha sido el proyecto con el que más ha ganado dinero, creyendo que se trata de 'Rebelde', Dulce María aclara que no es así. Y responde que su mayor fuente de ingresos son las campañas que hace por medio de redes sociales.



(Puede interesarle: El cambio radical que tuvo el hermano de Stuart Little en 21 años)



Al respecto de 'Rebelde', la cantante contó que, en principio, les dijeron que harían la telenovela y estarían en el grupo musical durante un año aproximadamente. Sin embargo, 'Rebelde' terminó extendiéndose por cerca de dos años y 'RBD', por cuatro años.



Sobre sus ganancias, da a entender que, al firmar su contrato, quedaba en claro que la imagen del personaje -en su caso, Roberta Pardo en 'Rebelde'- podía ser explotada de distintas maneras. "Todas las cosas eran explotación de nuestra imagen, pero del personaje. No era Dulce María, era Roberta", explica.



Rosado también le pregunta a la cantante si alguno de sus compañeros ganó una gran cantidad de dinero con 'RBD'. Ella dice que no. El presentador insiste preguntando si al menos pudo comprar una casa con lo que ganó en ese proyecto. Ella dice que sí, pero aclara que, en ese momento le 'fue muy bien' no solo por la telenovela, sino porque tenía diversas campañas publicitarias.



Dulce María cuenta que, en una ocasión, todos los miembros de la banda se reunieron una noche mientras estaban de gira en Chile. Durante el encuentro, se enteraron de que todos ganaban montos distintos por su participación en el proyecto.



(Además: Marc Anthony: representante habló de su salud tras polémico video)



"Aparte ganábamos superpoquito. Ahora, a esta edad, hago cuentas sobre lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito", dice.



Una vez de vuelta en México, los miembros de 'RBD' exigieron ganar igual cantidad de dinero. Efectivamente se llegó a ese acuerdo, según explica Dulce María. Sin embargo, eso solo sucedió en el último año en el que hicieron conciertos como banda.

Más publicaciones:

- La verdad sobre el video de una mujer 'amamantando' un gato en avión



- El 'hombre más fuerte de Bélgica', que era antivacunas, murió de covid-19



- Con mensajes en billetes, papá buscaba su hija, pero ella no lo quería ver