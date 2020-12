Con un tierno mensaje Dulce María da la bienvenida a su primera hija

Este jueves en la noche la cantante y actriz Dulce María, reconocida mundialmente por su personaje de Roberta en la telenovela juvenil 'Rebelde', dio a luz a su primera hija. Fruto de la relación de cuatro años (tres de noviazgo y uno de casados) con el productor musical Paco Álvarez.



A través de su cuenta oficial de Instagram Dulce compartió con sus más de 7 millones de seguidores la emoción de tener en sus brazos a su pequeña María Paula. Además de agradecer a Dios por esta nueva etapa que inicia.



"No hay palabras que logren expresar todo lo que siento...primero gracias infinitas, gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor inmenso", aseguró la cantante.



Además, le contó a sus seguidores que el ser mamá es una "experiencia transformadora" que dividió su vida en un antes y un después.



"No sabes cuánto puedes aguantar, pero por amor te haces más fuerte... todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña guerrerita", escribió.



Asimismo, dio las gracias a su esposo por estar para ella y prometió ser la mejor madre para su pequeña hija.



"Gracias @pacoalvarezv por ser el mejor papá para nuestra bebé hermosa que llego a cambiarnos la vida. María Paula te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti mi estrella hermosa. Te amamos", concluyó.



Álvarez también compartió la imagen en sus redes, en las cuales aseguró que la pequeña era producto del gran amor que se tienen él y Dulce.



"Llegaste para desbordar de alegría nuestros días, a darle una luz inmensa a estos tiempos. A enseñarnos que la vida es maravillosa y única y que este es un milagro lejos de nuestro entendimiento. Te estábamos esperando con ansia y puedes estar segura, mi pequeña María Paula, que vienes de un amor enorme y verdadero entre tú mamá y yo y que cada uno de los días por venir, haré todo para que seas feliz y puedas sonreír siempre.", confesó el productor en su cuenta de Instagram.



De otro lado,, las reacciones de los fans de la telenovela no se hicieron esperar. Todos le dieron la bienvenida a la bebé y felicitaron a sus padres. Incluso, algunos actores de la producción le enviaron sus mensajes de apoyo a la artista.



"¡Enhorabuena ardilla! Bienvenida! Un abrazo enorme a l@s tres!", escribió Poncho Herrera, quien interpretó a Miguel en la recordada telenovela.



“Bienvenida, bebé. Te amamos todos tus tíos y a la mamá más hermosa y valiente, ¡muchas felicidades! Dios los bendiga”, manifestó Anahí (Mía).



"¡Wow! Bienvenida bebé. Muchas felicidades, ¡Qué bendición verte ser mamá! Abrazo fuerte", señaló Angelique Boyer (Vico).



Tendencias EL TIEMPO