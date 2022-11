Maite Perroni, la actriz que interpretó a Lupita en la telenovela 'Rebelde' e integrante de la banda RBD contrajo matrimonio a comienzos de octubre con Andrés Tovar y en el camino al altar estuvo acompañada por sus compañeros del proyecto que marcó a una generación.



Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann estuvieron presentes en la fiesta, pero Alfonso Herrera y Dulce María no asistieron a la boda.



Su ausencia despertó suspicacia, pues ellos tampoco hicieron parte del concierto de reencuentro de RBD.

¿Por qué Dulce María no asistió a la boda de Perroni?

Tras la especulación, Dulce María, reconocida por su papel de 'Roberta' desminitió los rumores sobre el deterioro en la relación con sus excompañeros.



“Hago talleres de dirección y de música los fines de semana. Me hubiera gustado mucho verla de novia, pero (Maite Perroni) se veía hermosa y de corazón estuve ahí, le estuve mandando mensajitos”, explicó la actriz.



Dulce María insistió en que es muy difícil que en la actualidad los seis integrantes de RBD se reúnan, todo por el problema de agendas.



“En mi caso, a mi boda no fue ninguno (...) A veces tienes ganas de estar y por trabajo, o por diferentes circunstancias, no puedes estar. Bueno, siempre será así porque la gente quiere vernos pegados y sería muy bonito. Creo que también en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible”, manifestó.

Los RBD han demostrado en varias ocasiones que el vínculo sigue vivo y que a pesar del distanciamiento siguen siendo cercanos.



