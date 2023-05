El pasado martes, durante el reconocido Festival de Cannes donde se conmemora el séptimo arte, Dua Lipa y Donatella Versace lanzaron su tan esperada colección, 'La Vacanza'.



En medio de una piscina, la artista y la diseñadora de la afamada casa de moda italiana mostraron los diseños de su nueva colaboración. Colores eléctricos como el rosa, el azul y el negro predominaron a lo largo de la pasarela.

No es la primera vez que la compositora británica se codea con el mundo de la moda, pues en 2021 participó como modelo de Versace en su colección de primavera/verano durante el 'Fashion Week' de Milán.



Sin embargo, esta vez debutó como "la reina y señora" de la moda, en colaboración con la icónica diseñadora Donatella Versace, autora de emblemáticos trajes como el 'Jungle Drees' —que usó JLO en los Premios Grammy del 2000, y que llamó la atención por su despampanante apariencia—.

'La Vacanza'

El desfile demostró que tenía mucho de la esencia de Dua Lipa, tanto en las prendas como en los peinados de las modelos, que no pasaron desapercibidas con su cabello al estilo de los 70, con las altas colas y la textura lacia, como se le vio a la artista en la Met Gala de 2022.

Esta nueva colección, que significa "vacaciones" en italiano, invita a la frescura, la espontaneidad y los colores. Allí se vieron los trajes ceñidos al cuerpo, las minifaldas, los corsés y los vestidos de baño.



Entre los más destacados está el traje azul de aberturas 'MEDUSA '95 CON CRISTALES', donde se ven los pliegues abiertos al costado del pecho y la cintura, que recaen en una falda larga y recta hasta los tobillos.

Así mismo, se puede ver que los tonos azul y rosa pastel predominan en la colección. La ropa de verano está impregnada de estos colores de tal manera que las creadoras no dudaron en combinarlos con sus diseños en negro.



Sin duda, estas piezas con aire de disco revelan el estilo único y a la vez polifacético de la compositora, que sorprendió hasta a la misma Donatella.



"Lo he aprendido todo de Dua Lipa con este proyecto: ella va más allá de ser una influencer con millones de fans, representa a la mujer moderna, fuerte y segura de sí misma", dijo Versace en entrevista con 'Vogue'.



Con esta colección, que ya se encuentra a la venta en la página oficial de la casa de moda, la autora de 'One Kiss' se une a la lista de artistas que han colaborado con reconocidas marcas para lanzar diseños propios, como Bad Bunny con Adidas o Pharrell Williams con Louis Vuitton.

Continúa el desfile en el Festival de Cannes de Francia

