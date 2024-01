Dua Lipa tendría nuevo amor: el actor de 'Animales fantásticos' con el que la vinculan

Dua Lipa, la reconocida cantante británica, parece haber encontrado un nuevo amor en la figura de Callum Turner, el actor destacado por su rol en 'Animales fantásticos'.

(Lea también: Dua Lipa terminó con su novio Romain Gavras: esto es lo que se sabe).

Este nuevo romance surge tras la finalización de su relación de ocho meses con el director francés Romain Gavras a fines del año pasado. La pareja fue avistada muy unida en la fiesta posterior al estreno de 'Masters Of The Air', donde Turner es uno de los actores principales. Este evento se celebró en Los Ángeles el miércoles por la noche.

Los artistas no pasaron inadvertidos, y sus muestras de afecto generaron rápidamente rumores y especulaciones. 'TMZ' incluso publicó un video donde se les ve abrazados y bailando lentamente en un área más reservada, intercambiando palabras y sonrisas.



party del preestreno de la serie Masters Of The Air Según fuentes cercanas a ellos, el romance se está tomando en serio. Estas personas indicaron a 'PageSix' que Dua Lipa asistió al evento específicamente para apoyar a Turner, señalando la seriedad de su relación. “Es nuevo, pero están locos el uno por el otro”, fue uno de los comentarios.

(Siga leyendo: En video: Dua Lipa regresa con su mágica y nostálgica canción 'Houdini').

DUA LIPA AND CALLUM TURNER OMG pic.twitter.com/3cgw0zme4k — ً (@addictionlipa) January 11, 2024

Turner, además de su participación en la esperada serie de guerra producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, también es parte del elenco de 'The Boys in the Boat', la última película dirigida por George Clooney.

Este nuevo capítulo en la vida amorosa de Dua Lipa llega en un momento destacado de su carrera. La artista de 28 años está trabajando en un nuevo álbum para 2024 y recientemente capturó la atención en los Globos de Oro con un elegante vestido de terciopelo negro de Schiaparelli. Aunque no ganó en la categoría de mejor canción por 'Dance the Night' de la película 'Barbie', su presencia fue muy notoria.

Relaciones pasadas

Callum Turner anteriormente compartió su vida con Vanessa Kirby, conocida por su papel de la princesa Margarita en la serie 'The Crown'. Su romance concluyó en 2020, y fuentes cercanas a la pareja atribuyeron la separación al rápido ascenso de ambos en sus respectivas carreras actorales. La intensidad del trabajo y las numerosas oportunidades que surgieron para cada uno, al parecer, pusieron una distancia entre ellos, llevando a un final triste para lo que alguna vez fue una relación cercana.

(De interés: Dua Lipa recibe su propia Barbie tras el éxito de 'Dance the night': así luce la muñeca).

Por otro lado, Dua Lipa ha tenido su propia historia en el ámbito amoroso. Entre 2019 y 2021, mantuvo una relación con Anwar Hadid, hermano de las famosas modelos Gigi y Bella Hadid. Posteriormente, se le vinculó con figuras como Jack Harlow y Trevor Noah.

Facebook Twitter Linkedin

Una fuente cercana a la pareja confirmó su separación. Foto: Instagram: @dualipa/ Foto: Festival de Cannes

Sin embargo, su última relación confirmada fue con el director de cine Romain Gavras. Ambos oficializaron su relación en mayo de 2023 y ella lo acompañó al Festival de Cannes para el estreno de 'Athena', un thriller de acción dirigido por Gavras y disponible en Netflix.

Más noticias en EL TIEMPO

Semillas de girasol para la salud del cerebro: ¿cómo incorporarlas en la dieta?

Ariana Grande lanzó 'Yes, and?', su primera canción en tres años

'La sociedad de la nieve': director reveló detalles del rodaje de dos escenas icónicas

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.