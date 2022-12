En septiembre se rumoraba que Dua Lipa estaba saliendo con Trevor Noah, conductor del programa The Daily Show. La pareja habría sido captada por los paparazzi en medio de una cita en un restaurante y su posterior paseo por la Gran Manzana, compartiendo risas, abrazos y besos afectuosos.



Pero la relación habría sido muy efímera, pues la cantante de 'Levitating' ya estaría saliendo con una nueva persona.

Según informa el medio estadounidense 'Page Six', Dua Lipa está saliendo con el rapero Jack Harlow desde el mes de noviembre. Situación que no toma por sorpresa a los seguidores de los artistas, pues hace siete meses el rapero lanzó una canción con el nombre de la cantante de 'One kiss'.



En su momento Jack asistió a un programa radial donde le preguntaron si Dua Lipa le había dado permiso para poner su nombre en una de las canciones, a lo que respondió: ”Bueno, ya sabes, quería obtener su bendición, así que le llamé por FaceTime y le reproduje la canción porque no quería que se sorprendiera por eso o que se sintiera asustada ni nada”, contó el intérprete de First Class.



El medio citado anteriormente también menciona que las estrellas han "mantenido una comunicación constante" desde que el Harlow solicitó permiso a Dua para una de sus canciones.



También se menciona que los dos se encontraron en nueva York después de que Dua Lipa se presentara en Z100 Jingle Ball, “él estaba muy interesado en ella e iba a perseguir fuertemente [el romance]”, menciona Page six.



Por otra parte, un amigo muy cercano al rapero puntualizó que "él va a dar lo mejor de sí mismo"y que "ya que siempre ha sido uno de sus mayores fans".

