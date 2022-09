Dua Lipa es una artista de talla internacional que se lleva todos los elogios no solo por su inigualable talento musical -que ha dejado a la vista en su gira Future Nostalgia Tour 2022 y en todos los éxitos que han catapultado su camino a la cima-, sino porque mantiene una figura física que, para muchos, resulta envidiable.

(Lea también: ¡No se oye! Fans reclaman por problemas logísticos en concierto de Dua Lipa).

¿Herencia genética? Puede ser, pero a esta se le suma una exigente rutina de ejercicios y una dieta en la que los ayunos, pescados y verduras se erigen como los principales secretos de la esbelta silueta de una diva moderna del pop.

Sus extraordinarias dotes musicales son equivalentes a sus incomparables aptitudes físicas, que se las debe -en gran parte- a las constantes sesiones de ejercicio que la ayudan a aguantar las demandantes rutinas de baile y las exhaustivas puestas en escena con las que cautiva a millones de fanáticos en todo el mundo.

Rutina de ejercicios de Dua Lipa

Peter MacIver, reconocido entrenador de celebridades y quien fuese el coach de ejercicios de la cantante británica, habló con el portal de salud y belleza de la mujer ‘Women's Health’ respecto a uno de los enigmas mejor guardados de la industria musical: la rutina de ejercicios de Dua Lipa.



(Siga leyendo: Dua Lipa estará en concierto en Bogotá: así funciona la logística).



Al respecto, expresó que la artista de 27 años se ejercitaba de 3 a 4 veces a la semana y cada sesión duraba una hora, en la que incluía una combinación de entrenamiento cardiovascular y de resistencia. La explicación detallada también se la brindó Maclver a ‘Women's Health’.

- Entrenamiento 1: 20 minutos de sprints en colinas, 40 minutos de entrenamiento de peso corporal de cuerpo completo.



- Entrenamiento 2: 20 minutos de sprints en colinas, 40 minutos de entrenamiento de cuerpo completo con equipo (pelotas, bandas, barras).



- Entrenamiento 3: 20 minutos de sprints en colinas, 40 minutos de entrenamiento de peso corporal completo con enfoque en el equilibrio y la agilidad.



En redes sociales, la ganadora de dos Grammys ha dejado ver su gusto por el yoga, una disciplina tradicional espiritual, física y mental originada en la India, que además de ayudar a mejorar la postura y flexibilidad contribuye a tonificar los músculos, mantener la fuerza en el cuerpo y cuidar la salud mental, según MedlinePlus, un servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

¿Y la dieta?

No como nada sólido desde las seis de la tarde. Cuando como tarde, mi cuerpo no es capaz de trabajar bien en ello y me lleva más tiempo procesar la comida. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué sería de una exigente rutina de ejercicios sin una dieta balanceada? Algunos expertos han advertido que tener una alimentación saludable es igual de importante a realizar entrenamiento físico cuando de estar en forma se trata. Eso muy bien lo sabe Dua Lipa, quien recientemente confesó que su plan alimenticio se basa en pescados, frutas y verduras.



Ante sus seguidores, la intérprete de New Rules reveló que la digestión no es su mayor aliada, por lo que opta por ayunos intermitentes. “No como nada sólido desde las seis de la tarde. Cuando como tarde, mi cuerpo no es capaz de trabajar bien en ello y me lleva más tiempo procesar la comida", aclaró.



(De interés: Dua Lipa elogia a J Balvin tras cantar en el mismo concierto en Kosovo).

No obstante, todas sus decisiones alimenticias las somete a supervisión médica y las complementa con vitaminas, micronutrimentos que no pueden faltar en su dieta. "Bebo mucha agua. También tomo vitaminas, mucho Omega 3. Siento que verdaderamente ayuda a mi piel", destacó.

Facebook Twitter Linkedin

Aunque realiza ayunos intermitentes, la cantante bebe agua constantemente. Foto: iStock

Más noticias

¿Quién es el hombre con quien Amparo Grisales celebró amor y amistad?

Fanáticos de 'Rebelde' descubren error en una escena tras 18 años

Video: Fan le pidió matrimonio a Karol G en pleno concierto; ella le contestó

Tendencias EL TIEMPO