Una imponente voz melodiosa, grandes éxitos en el género pop, una belleza radiante y majestuosa, una altura que predomina y controla las miradas de todos los hombres que la ven; así es la vida de quien es hoy una de las mejores cantantes en la industria.

A lo largo de su vida artística y profesional, Dua Lipa ha pasado por distintos cambios físicos que, quizás, muchos de sus seguidores no habían visto o prestado la suficiente atención. Así era la cantante antes de ser famosa y así está actualmente. ¿Qué tanto ha sido su transformación?



La intérprete de grandes éxitos como ‘Don't Start Now’, ‘New Rules’, ‘Hallucinate’ y ‘Lost in Your Light’ nació en Londres el 22 de agosto de 1995. Su hermosura siempre ha sido su gran cualidad y una fuerte arma para dominar. De hecho, desde niña no fue cantante, antes de ello fue modelo y cautivó en cada pasarela que pisó.



Cuando tenía 16 años, Dua Lipa comenzó a modelar para el catálogo en línea de ‘ASOS Marketplace’, según el medio ‘Evening Standard’. No obstante, no fue duradera su carrera como modelo, ya que debía seguir unas reglas que no eran de su agrado y no iban con sus valores.

Según el medio ‘The father’, uno de los gerentes de la agencia le dijo que tenía que perder peso para seguir desfilando en las pasarelas, sin embargo, la cantante no quiso seguir entre esos suburbios y confesó que “preferiría comer comida chatarra que ser modelo de pasarela”.



“La única razón por la que estuve en esto fue para hacer contactos. Recuerdo que tenía muchas ganas de comer Krispy Kreme, pero me cohibía por la figura que me exigían”, resaltó en la entrevista.



Posterior a ser modelo, firmó un contrato con la compañía discográfica estadounidense Warner Records y lanzó su primer álbum ‘Be The One’ en el 2016. Según contó la intérprete de ‘Kiss And Make Up’ en el medio ‘ABC News’, siempre creció entre letras melodiosas, sonidos que la hacían bailar y música que nunca salió de ella.



Su padre, Dukagjin Lipa, fue su principal inspiración para que se encaminara en la industria, ya que él siempre mantenía música en su casa. Además, fue el vocalista de una banda de rock llamada ‘Oda’.

El Hip-Hop, un género del que Dua Lipa se enamoró

Cuando Lipa y sus padres se mudaron a Kosovo, ubicado en Europa, conoció el género del hip-hop, el cual considera que fue un gran imán para agudizar su oído y, a partir de entonces, comenzó a ir a conciertos a sus 13 años. El primero al que asistió fue al del dúo Method Man & Redman, reconocidos por canciones como ‘Protect Ya Neck’, ‘Wu-Tang’ y ‘Back in the Game’, según contó en entrevista al medio ‘The line of best fit’.

A sus 15 años tomó la decisión de regresar a Londres y retomar su vida, terminar la escuela y enfocarse de lleno en la música. Hoy, a sus 27 años de edad, es un ícono para muchos y una de las cantantes más importantes, populares y reconocidas por varias generaciones. No importa la edad, su voz se expande hacia todos.

Su físico, un cambio sorprendente

En medio del huracán con el que azota la música, se encuentra la apariencia física que siempre se vislumbra en los premios, los shows, los conciertos, los espectáculos, las entrevistas, entre otras tantas citas que una artista debe cumplir.



Según la página ‘Women’s Health’, Dua Lipa mantiene su belleza a punta de ejercicio, una rutina estricta que maneja cada día de la semana:



Lunes: sesión con la entrenadora de Dua, Sora Connor.



Martes: HIIT de 15 minutos y cardio.



Miércoles: Pilates.



Jueves: HIIT de 15 minutos y cardio.



Viernes: boxeo.



Sábado: HIIT de 15 minutos y cardio.



Domingo: Y7 Yoga.



Mucho antes de entrar a la fama, la cantante inglesa no era tan constante con su físico ni con su ejercicio, pero la exigencia que tienen con sus coreografías para coordinarlas al mismo paso con su voz hicieron que tuviera un cambio abismal en sus hábitos.



Uno de esos grandes cambios fue hacer yoga. Incluso, en su Instagram ha compartido diferentes rutinas que la han convertido en una mujer con uno de los mejores cuerpos.



Pero, ¿todo ha sido ejercicio? Según el tiktoker ‘El policía de belleza’, como se hace llamar en su red social el estilista que da consejos sobre el cuidado del cabello y la piel, la artista se ha hecho varios retoques estéticos que, en la actualidad, la hacen lucir así de esbelta.

“Se ha hecho una bichectomía, lipo de papada y lipo de cara, para lucir su rostro más perfilado y dar el efecto de rostro triangular hacia abajo. Adicionalmente, se realizó rinoplastía para continuar con unos filler lips, es decir, un tejido de relleno en los labios”, indicó en uno de sus tantos videos de TikTok.



Concluyendo con su clip, ‘El policía de belleza’ también aseguró que Dua Lipa “se hizo un aumento de mentón, mandíbula, pómulos, botox y diseño de sonrisa. Lo más probable es que le hayan retirado esos rellenos ya que su rostro ahora se ve más afilado”.



Al parecer, todos estos cambios tienen que ver con varias inseguridades que ha sentido conforme a su cuerpo, así como contó en el medio ‘Fuse’: “Los problemas de confianza en mi cuerpo definitivamente han jugado un papel importante en mi vida y tener eso me ha hecho cambiar mi forma de pensar. Ser fiel a quién eres es muy importante y poder usar tu voz para potenciar eso es genial”.

