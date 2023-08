En el vertiginoso mundo de la música, la intersección entre la creatividad artística y la protección de los derechos de autor es un campo minado de controversias legales.



Uno de los casos que ha captado la atención es la demanda presentada contra Dua Lipa. La controversia gira en torno al presunto uso indebido de una grabación del artista Bosko Kante.

En esta última acción legal presentada el 31 de julio, Kante afirma que Dua Lipa y Warner Music Group violaron las leyes de derechos de autor al usar ilegalmente su grabación de "talk box" en varias remezclas de la canción, explica el portal de 'Billboard'.



Según 'The Guardian', Kante busca más de 20 millones de dólares por supuesta infracción. Sostiene que los creadores de la canción carecían del derecho de incluir su grabación en las posteriores remixes de la canción.



Estas incluyen la versión popular con el rapero DaBaby y otra con 'The Blessed Madonna' junto a Madonna y Missy Elliott.

(Siga leyendo: Dua Lipa deslumbró en la premiere de 'Barbie' con un vestido de transparencias).

¿Quién es Bosko Kante?

Este artista se hizo reconocido por su destreza en el 'talk box', y ha aportado su talento a renombrados músicos como Kanye West y Big Boi.



Este es un dispositivo que altera el sonido de un instrumento y le agrega cualidades similares al habla. En el año 2014, estableció 'ElectroSpit', una compañía que ofrece una versión digital patentada de este dispositivo.

(Le puede interesar: Dua Lipa lanza ‘Dance the Night’, primer sencillo de la película de 'Barbie').

Otras demandas

La banda de reggae 'Artikal Sound System' alegó que la cantante había tomado la parte principal de la canción de su tema de 2017 'Live Your Life'.



Sin embargo, este caso se retiró en junio de 2023 después de que un juez dictaminara que no había pruebas suficientes para demostrar que Dua Lipa tuviese acceso a la canción anterior.



Otra demanda presentada por los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer todavía está pendiente. Estos compositores afirman que Dua Lipa copió la melodía de una de sus canciones menos conocidas, 'Wiggle and Giggle All Night'.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Dua Lipa y Donatella Versace presentan su nueva colección de moda en Cannes.

Romain Gavras: lo que se sabe del nuevo novio de Dua Lipa.

La asombrosa transformación que tuvo Dua Lipa al volverse famosa.