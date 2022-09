Dua Lipa sorprendió a toda su fanaticada colombiana la noche del 18 de septiembre, cuando se hizo presente en el estacionamiento del parque de diversiones Salitre Mágico con uno de los shows más esperados del año por la audiencia musical.



hacia las siete de la noche la británica salió con su grupo de bailarines sobre la escenario. El público saltó de júbilo y Bogotá, por primera vez en su historia, recibía a una de las superestrellas mundiales con más repercusión mediática que existe en la actualidad.

La cantante de origen albanoosovés deslumbró a sus fanáticos en la noche del 18 de septiembre. Foto: Mauricio Roa / EL TIEMPO

Luego, se le vio en México siguiendo con su gira de presentaciones por todo el mundo con su denominado ‘Nostalgia Tour’, dónde fue sorprendida por las cámaras en un reconocido bar junto a Aron Pipper, reconocido actor de la serie de ‘Elite’, por lo que algunos portales de chismes empezaron a rumorear que existía un romance entre ellos.



Sin embargo, la noticia que hoy en día está siendo tendencia en las plataformas digitales es la que vincula a la intérprete de ‘New Rules’ con el actor Trevor Noah, pues fueron captados besándose en un reconocido restaurante de Nueva York.



La cantante, de 27 años, y el artista, de 38, despertaron los rumores de un posible amorío en las últimas horas, luego de que algunos paparazzi los fotografiaran dándose evidentes muestras de afecto por las calles de la icónica urbe. Así lo confirmó el 'Daily Mail', el segundo periódico más vendido del Reino Unido.



Tal y como informó el medio antes citado, este miércoles 27 de septiembre por la noche, la cantante y el cómico norteamericano fueron a cenar a Miss Lily's, un conocido restaurante jamaicano del East Village , sentándose en una de las mesas más arrinconadas del local y, en el paseo posterior por la ciudad, compartieron abrazos y besos.



EXCLUSIVE: Dua Lipa, 27, and Trevor Noah, 38, are DATING! https://t.co/wyhEZfAXWj — Daily Mail Online (@MailOnline) September 29, 2022

Si bien no hay ninguna pista sobre cómo pudo desarrollarse esta estrecha amistad entre ambos, se sabe que los dos famosos coincidieron durante la última entrega de los premios Grammy, la cual tuvo lugar el pasado mes de abril. Esa noche Noah fue escogido como uno de los presentadores estelares y compartió escenario con la británica entregando algunos galardones.



Trevor terminó su relación con la actriz Minka Kelly en el mes de mayo, por lo que no haría mucho que ambos estarían viéndose. Por el momento, no hay confirmación de ninguna de las dos partes, ni tampoco declaraciones al respecto, así que es cuestión de esperar hasta que se revelen más pistas sobre el hecho.



