¿Dua Lipa sacará nueva música? Borró todas sus fotos de redes sociales, esto se sabe

El lunes 9 de octubre la reconocida cantante británica, Dua Lipa sorprendió a sus más de 88 millones de seguidores de las redes sociales, esto, tras eliminar todas sus publicaciones de Instagram y TikTok, además, cambió su foto de perfil por una en la que se observa su ojo en una imagen caleidoscópica de tonos azules.



Además de esto, en YouTube, la artista cambió las portadas de sus más recientes canciones con el mismo diseño de un caleidoscopio, esto también sucedió con los videos cortos de Spotify al reproducir uno de sus sencillos.

La cuenta de Instagram de la cantante fue creada en 2011 y está verificada desde el 2015 con el icónico ‘chulito’ azul, allí suele publicar fotos sobre su vida personal, sus viajes, sus nuevos proyectos musicales, las alfombras a las que asiste y demás.



¿Viene nueva música?

Por el momento, Dua Lipa no ha confirmado ni descartado que estos cambios estén relacionados con la publicación de una nueva canción o un álbum, pero según ‘iHeart’, la británica publicó en otras ocasiones el progreso de su tercer proyecto musical.



En el medio mencionado anteriormente, se afirmó que el pasado 7 de agosto la artista reveló que su próximo disco tendría un sonido diferente, pero seguiría en el género del pop y subió a sus historias de Instagram que este haría que sus fanáticos tuvieran un colapso.



Añadió, que no quiere "alienar" a sus fans, pero que su nueva producción la alejará de la música disco y ahora abarcará los sonidos de la ‘psicodelia de la era de los 70’, así mismo, se rumora en medios internacionales que Dua Lipa ha estado colaborando con Kevin Parker de la banda de psico-rock Tame Impala.



De acuerdo con ‘iHeart’, la cantante en una entrevista dio un dato sobre este nuevo álbum y es que confirmó que iba a ser mucho más personal que los demás. Hasta el momento la británica ha publicado dos grandes producciones: ‘Dua Lipa’ (2017) y ‘Future Nostalgia’ (2020).

¿Qué piensan los fanáticos?

De acuerdo con las publicaciones sobre este hecho en la red social X (antes Twitter) sus fanáticos expresaron: “Hay rumores de un inminente anuncio del lead single de DL3 en los próximos días”, “¿Por qué Dua Lipa eliminó todas su fotos? me gustaba verla y sentirme miserable”.



Mientras que en los comentarios en Facebook se lee: “El nuevo álbum me está respirando en la nuca Marce”, “No puedo esperar”, “Qué emoción”, “Estás de vuelta reina”, “Por favor, saca el nuevo álbum y no nos hagas sufrir”, entre otros.

