La rutina de belleza de una de las estrellas del pop global incluyen una rutina de cuidado de la piel y la practica de deportes para mantener un cuerpo sano.



Han pasado seis años desde que Dua Lipa se ha convertido en una de las grandes personalidades de la música tras lanzar 'Be The One' en 2016. la cantante de 'Levitating' ha sido una musa de diseñadores como Donatella Versace e imagen de firmas de belleza como YSL o de empresas deportivas como Puma.

La británica compositora, modelo y actriz de origen albanokosovar inició con 19 años a estar en el ojo público y se ha mantenido en forma con sus compromisos de una agenda en donde están las giras mundiales, los desfiles, entregas de premios y demás.



Las actividades como las coreografías complejas, intensas que requieren alta coordinación cuerpo-voz; exigen que tenga un buen fondo físico.



Su plan de entrenamiento se complementa con la práctica de yoga. En sus redes sociales la artista comparte en multitud de ocasiones cómo trabaja en sus asanas que han pasado de nivel principiante a avanzado.

​

Además Dua Lipa no solo cuida su cuerpo, también lo hace en su piel, sigue las 6 reglas básicas de skincare: desmaquillarse antes de dormir, llevar protector solar, tratamientos faciales con frecuencia y ella jamás se depila las cejas.



Las posturas de Yoga sirven además de tonificar el cuerpo a través de movimientos y posturas en los que se controla la respiración, Dua Lipa ha compartido recientemente su logro de la asana "Sirsasana" que favorece la concentración, fortalece la musculatura de la espalda y combate la retención de líquidos en las piernas.

Más noticias

Shakira y Piqué: así reaccionaron las redes sociales a supuesta separación

‘Tatán’ Mejía se quitó el delantal negro en 'MasterChef Celebrity'