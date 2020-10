Famosos del mundo que superaron su adicción a las drogas

Paul Buck / EFE

Bradley Cooper



El actor norteamericano, que protagonizó y dirigió la nueva versión de ‘Star is born’, confesó, en una entrevista con la revista ‘GQ’, que no exploraba su potencial por completo a causa de su adicción con las drogas y el alcohol.



“Soy una persona que intenta siempre aceptarse a sí mismo e ir con su personalidad hasta donde haga falta. Cuando hay algo que no me permite ser fiel a mis principios me alejo cada vez más, así que no tengo ninguna duda de que mis adicciones no me dejaban explotar todo mi potencial. Fue una época muy difícil”, dijo Cooper.