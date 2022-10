Hace un mes, Barrymore se volvió viral por su reacción ante la afirmación de Andrew Garfield, de que se había abstenido de tener relaciones sexuales durante seis meses en el 2016 para su papel en ‘Silence’.



El actor había dicho en el podcast ‘WTF With Marc Maron’, que había perdido mucho peso, además de mantenerse en abstinencia por medio año, con el fin de poder interpretar a un sacerdote jesuita, en la película de Martin Scorsese.

Sin embargo, las redes estallaron cuando la actriz comentó en su programa ‘The Drew Barrymore Show’, que esto no la había sorprendido. Especialmente en el tema sexual.



(Le puede interesar: Sacan 23 lentes de contacto a una mujer: no sabía que se los tenía que retirar)



Frente a esto,muchos de sus seguidores interpretaron que lo que ella realmente estaba diciendo era que odiaba el sexo. Esto fue lo que escribió en una de las recientes entradas de su blog, en donde aprovechó la polémica para contar lo que realmente piensa del sexo y explicaba por qué no ha tenido ningún encuentro desde su divorcio con el actor Will Kopelman.

"Algunas personas pueden salir de un matrimonio o una relación y en un futuro cercano encontrarse en otra relación. ¡No hay nada de malo en eso! Ni un poco. ¡No juzgo! ¡Celebro su viaje! Porque para algunas personas eso realmente funciona. No funcionó para mí”, expresó la actriz. Según sus declaraciones, el estar en un estado de celibato era una forma de ‘honrar un estado de luto’ por la pérdida de su núcleo familiar.



(Además: Filtran correo de Angelina Jolie a Brad Pitt: ‘Es imposible escribir esto sin llorar’)



Barrymore y Kopelman se divorciaron en 2016 después de cuatro años de casados y de haber tenido dos hijas: Olive, de 10 años, y Frankie, de 8. Desde entonces, Barrymore tomó la decisión de enfocarse en la crianza y empoderamiento de sus hijas, además de su propio crecimiento personal.

Antes de esto, Barrymore se había casado dos veces más. Primero con Jeremy Thomas, un camarero que conoció en Los Ángeles. Su matrimonio sólo duró 10 meses, casi igual de corto que el que tuvo con el actor y comediante Tom Green, con quien duró sólamente un año.

Barrymore le agradece a Billie Eilish

“Para que conste, ¡no odio el sexo! Finalmente he llegado a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo (...). Además, cuando creces y estás en un matrimonio con hijos, piensas que solo estarás con esta persona por el resto de tu vida. Pero luego ¿Qué pasa cuándo eso no sucede? Me sacudió hasta la médula”, declaró la actriz de la película de los años 90, ‘Scream’.



La actriz también se abrió un poco con sus lectores, explicándoles que a la edad de 48 años, ya no ve la intimidad como lo hacía más joven. Durante su adolescencia no tuvo padres que se pudieran considerar modelos a seguir, además de que siempre estuvo en un entorno lleno de adultos. Esto la llevó a que cuando era más joven, buscara diversión, placer y aventuras, pero sin mucha consciencia de ello.

Sin embargo, Drew también escribió que no se arrepentía, pero después de tanto tiempo comenzó a centrarse más en sus hijas.



“Viví una vida muy rica y plena. Sin embargo, después de dos hijos y la separación de su padre -que me ha hecho cautelosa-, he tenido el placer de cambiar mi enfoque cuando se trata de amor por mí y mis dos hijas. Sé que esto no incluye a un hombre ni ahora ni en un buen rato”.



Además, finalizó con una reflexión sobre las declaraciones de la cantante Billie Eilish, cuando en ‘The Howard Stern Show’ confesó que había comenzado a ver pornografía a los 11 años y que realmente creía que haber estado expuesta a tanto de este material había destruido su cerebro.



Pero lo que rescató Barrymore, fue que la cantante habló sobre “cómo las jóvenes deben filtrar las imágenes y los mensajes del estado actual del sexo en este mundo moderno”.

Más noticias

Así será la difícil clase universitaria sobre Bad Bunny: 'Pa' empezar el 2023...'

El increíble cambio del hombre que gritaba 'les mando Fua' tras 11 años

Meghan Markle dice sentirse 'cómoda' con que le digan 'loca e histérica'

Actores murieron ahogados durante rodaje de película en playa de México

Tendencias EL TIEMPO