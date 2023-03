Drew Barrymore es una de las actrices más recordadas de inicios de siglo y finales de las década de los 90 por haber protagonizado grandes películas de Hollywood como ‘Los ángeles de Charlie’, ‘Scream’ y ‘Batman Forever’, por lo que logró ganar gran reconocimiento internacional a causa de sus brillantes interpretaciones.



Así mismo, logró cautivar al mundo con su papel en ‘E.T el extraterrestre', película estrenada en 1982, cuando apenas tenía siete años de edad. No obstante, a pesar de haber tenido una vida inmersa en la fama y el dinero desde muy joven, no todo fue ‘color de rosas’ y tuvo una adolescencia bastante traumática.



Según escribió en su libro, 'Little girl lost' (1990), acudió a rehabilitación por primera vez a los 14 años, tras una infancia llena de adicciones que eran permitidas por su madre, quien la llevaba a clubes nocturnos debido a la repercusión mediática que obtuvo Barrymore por su aparición en ‘E.T’.



Paradójicamente, fue su misma progenitora quien la intentó sacar de las adicciones y, tras 18 meses de régimen militar en un centro de ayuda, empezó una nueva vida casi llegando a sus 20 años de edad.



Su pasado trágico la hizo tomar control de su futuro y logró llegar a la cima de Hollywood nuevamente al interpretar el thriller 'Poison Ivy', un papel adecuado para la supuesta “chica problema” que habían tildado los medios de comunicación de la época. Desde entonces, su carrera ha estado llena de éxitos, aunque en el plano sentimental haya sido tortuoso.



Es más, es una de las celebridades que mejor se ha conservado con el paso de los años y las revistas de chismes y farándula de los Estados Unidos la tildan de ser “la mujer de la eterna juventud”, pues con 48 años, casi tocando la mitad de siglo, mantiene una piel radiante que es la envidia de muchas, pero, ¿qué hace que luzca impecable a tan avanzada edad?



Secretos de Drew Barrymore



La protagonista de la serie Santa Clarita Diet’ y productora ejecutiva de ‘Princess Power’, explicó en su propio programa de televisión, 'The Drew Barrymore Show', como hace para que su piel luzca joven y radiante.



Para ella la imagen es un factor importante y, como todo ser humano, tiene algunas imperfecciones que intenta combatir con algunos productos de belleza que son de su colección personal. Según dijo, sufre de aspereza debajo de las ojeras. Como consecuencia, termina con la piel “pelada” a causa de la resequedad.



La estadounidense encontró un producto que solucionó los inconvenientes: se trata del contorno de ojos “Auto Correct Eye Caffeine” el cual, de acuerdo con el relato de la propia actriz, implicó un “cambio instantáneo” que le dio un toque de rejuvenecimiento bastante notorio a su rostro.



Está elaborado a base de extracto de raíz de ginseng y extractoacmella de oleracea, una planta que favorece la regeneración cutánea. Según dijo, es un poco complicada de conseguir, pero es beneficiosa al contener fibras de colágeno que restaura la firmeza y la suavidad de la piel.



