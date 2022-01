El reconocido cantante canadiense Drake se encuentra implicado en una polémica tras el rumor de que le causó lesiones físicas a una modelo.



En resumen, se ha vuelto viral la noticia de que el rapero sería demandado por una modelo, supuestamente, porque le generó daños en su zona íntima luego de colocarle salsa picante a un preservativo.

Al parecer, el intérprete realiza esto para evitar embarazos no deseados o el robo de esperma.



Sin embargo, en este caso, Drake le habría generado quemaduras a la mujer con dicha sustancia.



Los rumores empezaron a circular después de que la modelo, de la cual no se conoce el nombre, le contó a la página 'Too Much Hot Tea', lo que había pasado esa noche.



¿Cómo se conocieron?

Según el blog que publicó la noticia y el cual fue replicado por el portal ‘Rap-up’, el artista y la modelo se habían conocido por Instagram.



Después de coquetear un poco, los dos se pusieron una fecha y un lugar para encontrarse en lo que sería algo romántico.



Fueron a una fiesta, luego al hotel, y después tuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, el acto habría finalizado bastante mal.

¿La modelo intentó robar el esperma del cantante?

Al terminar el momento íntimo, el rapero habría botado el preservativo, no sin antes aplicar unas gotas de salsa picante en su interior. Posteriormente, la modelo habría intentado recuperar el látex en el baño e introducir parte del esperma.



Según lo relatado por la mujer en el blog, el rapero admitió lo que había hecho. Sin embargo, hasta el momento, Drake no ha brindado declaraciones públicas.

¿Qué pasará con la demanda?

Según lo que se conoce respecto a este caso, Drake suele realizar esta acción siempre que termina el acto sexual con alguna conquista.



Sus motivos son, para muchos seguidores, válidos, pues este método es su forma de evitar embarazos no deseados o robo de esperma.



Lo que se sabe hasta el momento es que el rapero y la modelo se conocieron mediante redes sociales. Al conocerse decidieron de forma consensuada tener relaciones íntimas, algo que aclaró varias veces Drake.



Sin embargo, la demanda podría no proceder ya que la modelo frotó intencionalmente el condón que terminó ocasionándole irritación.



Asimismo, el rapero podría demandar por extracción no consensuada del preservativo, reseñaron medios digitales.

La posible respuesta del cantante

Ante los ataques mediáticos que ha enfrentado el artista, al parecer, este le mandó un mensaje a la modelo.



Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, el hombre escribió en la descripción.



“Puedes tener tus 15 minutos de fama... Me quedo con las otras 23 horas y 45 minutos”, señaló.



Muchos internautas creen que el mensaje es para la modelo. Sin embargo, no hay una respuesta oficial de parte del cantante.

​*Con información de El Nacional / Venezuela (GDA)