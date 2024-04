Drake Bell se sinceró sobre las acusaciones de abuso en su contra: 'Fui irresponsable'

El actor y cantante Drake Bell, conocido por su participación en 'Drake y Josh', se abrió sobre los cargos que enfrentó en 2021 por delitos contra un menor.

En una entrevista reciente en el pódcast 'Not Skinny But Not Fat', Bell admitió que mantuvo conversaciones en línea con 'fans', sin percatarse de que una de ellas era menor de edad.

"Yo respondí a algunos mensajes directos. Fui increíblemente irresponsable, me metí en conversaciones que no debería haber tenido y terminé descubriendo que hablaba con alguien con quien no debería haber estado hablando", dijo.

Al descubrir la edad de la joven, Bell asegura que cortó la comunicación de inmediato. Sin embargo, la situación escaló cuando la joven lo denunció por enviarle mensajes inapropiados, lo que derivó en una investigación en su contra.

"Creo que ella se molestó. Todo aquello se convirtió en una enorme bola de nieve a través de acusaciones que no eran ciertas. Me estaban investigando, lo que fue realmente difícil para mi familia", agregó.

A pesar de que las investigaciones revelaron que gran parte de las acusaciones eran falsas, Bell decidió declararse culpable para evitar un juicio que desgastaría a su familia. "Tuve varias conversaciones sobre esto y asumí mi responsabilidad, por eso terminé declarándome culpable. Financieramente está en números rojos, acababa de tener un hijo y no quería hacer que mi familia pasara por más", mencionó.

Las declaraciones de Bell se dan en el contexto del estreno del documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV', que explora el abuso que sufren algunos actores infantiles durante sus carreras.

En el documental, se habla del caso de Bell, así como de otros actores que han vivido experiencias similares.

Más noticias en EL TIEMPO

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal (GDA), y contó con la revisión de la periodista y un editor.