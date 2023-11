Drake Bell fue captado cazando ofertas en supermercado mexicano

El famoso actor y cantante Drake Bell, conocido por su amor por México, ha estado disfrutando de su tiempo en el país mientras se permite un respiro en su ajetreada agenda.

Recientemente, el antiguo ídolo de Nickelodeon hizo una visita a México para participar en varios proyectos, incluyendo su aparición en el programa '¿Quién es la máscara?' y la creación de contenido en TikTok junto a celebridades de Internet. Sin embargo, una sorpresa inusual lo esperaba en un 'Walmart' local durante el evento de compras conocido como el Buen Fin.



Un curioso encuentro en la tienda fue capturado por una usuaria de Facebook que reconoció al artista mientras recorría los pasillos de un Walmart en Naucalpan, Estado de México, y no dudó en compartir las fotografías en las redes sociales.

Drake Bell, en el Walmart de Naucalpan, aprovechando los descuentos del Buen Fin pic.twitter.com/wOJTsNUKxB — Indie 505 (@Indie5051) November 23, 2023

Las imágenes pronto se hicieron virales gracias a la página 'Informativo Naucalpense', que decidió crear un meme humorístico relacionado con la presencia del famoso: "No acompañé a mi mamá al Walmart por una vez; al día siguiente, estuvo Drake Bell", se lee en la cuenta.



En las fotos, podemos ver al conocido artista vistiendo una playera de cuello de tortuga en tono beige y un saco con cuadros amarillos, todo esto mientras se encuentra en medio de electrodomésticos y artículos de Navidad en el supermercado.



Sorprendentemente, parece que Drake Bell no se sintió incómodo por la cercanía de la fan que tomó las fotografías, ya que estas fueron tomadas desde una distancia bastante cercana, e incluso en una de ellas se observa al artista posando de manera relajada.



"Lo que pasa en Satélite, se queda en Satélite", describió la internauta junto a emojis de corazón, en referencia al lugar donde se encuentra el Walmart en cuestión.



Hasta el momento, no se ha revelado la razón detrás de la presencia del artista en esa sección particular de la tienda de autoservicio. Por su parte, el actor conocido por su papel en 'Drake y Josh' no ha reaccionado a las fotos en sus perfiles de redes sociales.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de El Universal de México y contó con la revisión de una periodista y un editor.